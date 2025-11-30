Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025

Опытные цветоводы подтвердят: влияние Луны на развитие растений — неоспоримый факт.

Благоприятным периодом для пересадки многолетних комнатных культур считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичные растения лучше всего приживаются при посадке, когда Луна проходит через созвездия Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца.

Ампельные и вьющиеся растения демонстрируют активный рост, если их высадить под управлением следующих знаков зодиака: Дева, Близнецы, Весы, Скорпион и Стрелец.

Однолетние цветы рекомендуется пересаживать в дни, когда Луна находится в знаках Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 2, З, 6, 7, 11, 12, 1З, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, З0, З1 дeкaбpя.

2, З, 6, 7, 11, 12, 1З, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, З0, З1 дeкaбpя. B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 4, 18 дeкaбpя.

4, 18 дeкaбpя. Heблaгoпpиятныe дни: 1, 8, 9, 10, 2З, 24, 28, 29 дeкaбpя.

1, 8, 9, 10, 2З, 24, 28, 29 дeкaбpя. Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 5, 19, 20, 21 дeкaбpя.

Лунный календарь на декабрь 2025 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1 декабря (понедельник). Растущая Луна в Овне. Овен, будучи неплодородным знаком зодиака, благоприятен лишь для обработки комнатных растений от вредителей и рыхления сухого грунта в горшках. Сажать или пересаживать любые растения, проращивать семена, укоренять черенки, поливать, подкармливать, обрезать и прищипывать побеги не рекомендуется.

2-3 декабря (вторник-среда). Растущая Луна в Тельце. Телец – плодородный знак. В это время лунный календарь советует сажать (но не пересаживать) луковичные и многолетние цветы. Допустимы полив, подкормка, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов. Пересадка любых комнатных растений нежелательна, как и рыхление почвы, чтобы избежать повреждения корней.

4 декабря (четверг). Растущая Луна в Близнецах. Близнецы — малопродуктивный знак. Сажать ампельные и вьющиеся цветы – удачное решение. Разрешается бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках без полива. Для пересадки комнатных растений дни неблагоприятны.

5 декабря (пятница). Полнолуние в Близнецах. В период полнолуния работа с растениями не рекомендуется.

6-7 декабря (суббота-воскресенье). Убывающая Луна в Раке. Рак — плодородный знак. Календарь комнатных растений рекомендует пересадку комнатных цветов и посадку многолетних растений. Благоприятны полив, подкормка, замачивание семян и рыхление почвы. Посадка луковичных и обработка ядохимикатами нежелательны.

8-10 декабря (понедельник-среда). Убывающая Луна во Льве, затем в Деве. Лев – неплодородный знак. Разрешено рыхление почвы и опрыскивание от болезней и вредителей. Посадка и пересадка растений, проращивание семян, полив и подкормка, обрезка и прищипка не рекомендуются.

11-12 декабря (четверг-пятница). Убывающая Луна в Деве. Дева — знак средней плодовитости. Пересадка и деление любых комнатных растений, посадка многолетних, луковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями, укоренение черенков, полив, подкормка и рыхление почвы – в приоритете. Замачивание и проращивание семян лучше отложить.

13-14 декабря (суббота-воскресенье). Убывающая Луна в Весах. Весы — знак средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных растений, укоренения черенков, обрезки и прищипки, подкормки и полива. Использование ядохимикатов не рекомендовано.

15-17 декабря (понедельник-среда). Убывающая Луна в Скорпионе, затем в Стрельце. Скорпион — плодородный знак. Посадка многолетних и вьющихся растений, особенно луковичных, даст хорошие результаты. Подкормка, полив, замачивание семян и борьба с вредителями приветствуются. Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания и деления.

18 декабря (четверг). Убывающая Луна в Стрельце. Стрелец — малопродуктивный знак. Посадка ампельных цветов и растений с вьющимся стеблем – хороший выбор. Разрешено укоренять черенки, бороться с болезнями. Пересадка цветов, замачивание семян, обрезка и прищипка – неудачное время.

19-21 декабря (пятница-воскресенье). Новолуние в Козероге. В новолуние растения уязвимы, поэтому их лучше не беспокоить.

22-24 декабря (понедельник-среда). Растущая Луна в Козероге, затем в Водолее. Козерог — знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых комнатных растений, включая луковичные. Допустимы обрезка, прищипка, полив, подкормка, замачивание семян, борьба с вредителями. Избегайте травмирования корней.

25-27 декабря (четверг-суббота). Растущая Луна в Водолее, затем в Рыбах. Водолей — неплодородный знак. В этот день можно лишь рыхлить сухую почву и обрабатывать от болезней и вредителей. Посадки, пересадки, поливы и подкормки, замачивание семян не рекомендуются.

28-31 декабря (воскресенье-среда). Растущая Луна в Рыбах, затем в Овне и Тельце. Рыбы — плодородный знак. Пересадка, посадка луковичных и многолетних растений, укоренение черенков пройдут успешно. Полив и подкормку следует проводить умеренно. Обрезка, прищипывание, избыточный полив и перекармливание не рекомендуются.