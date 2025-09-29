Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025

В октябре необходимо внести дополнительные коррективы в режим заботы о комнатных растениях. Замедление роста у большинства видов подразумевает более умеренное использование подкормок. Сокращение продолжительности светового дня вынуждает перемещать отдельные экземпляры ближе к окнам, а наиболее нуждающиеся в свете могут потребовать дополнительного освещения фитолампами. В течение месяца целесообразно произвести санитарную обрезку, подготовить растения к зимовке и, если это необходимо, выполнить пересадку в новый грунт.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 1З, 14, 17, 18, 19, 2З, 27, 28 oктябpя.

Уход за комнатными растениями в октябре 2025 года с учетом фаз Луны:

1 октября (среда): растущая Луна в Козероге, знаке зодиака умеренной плодовитости. Рекомендуются посадка и пересадка домашних растений, включая луковичные. Допустимы обрезка, прищипывание, полив, удобрение, замачивание семян и борьба с вредителями. Избегайте повреждения корней – раны будут заживать долго.

2-3 октября (четверг-пятница): растущая Луна в Водолее, неплодородном знаке. Допустимо рыхление сухой почвы и обработка от болезней. Водолей не подходит для посадки, пересадки, полива, подкормки, замачивания семян и черенкования.

4-5 октября (суббота-воскресенье): растущая Луна в Рыбах, плодородном знаке. Хорошее время для пересадки цветов, посадки луковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков. Полив и подкормку проводить умеренно. Не рекомендуется обрезка, прищипывание, избыточный полив и подкормка, опрыскивание от вредителей.

6 октября (понедельник): растущая Луна в Овне, неплодородном знаке. Допустимы обработка от вредителей, рыхление сухой почвы. Не рекомендуются посадка, пересадка, проращивание семян, укоренение черенков, полив, подкормка, обрезка.

7 октября (вторник): полнолуние в Овне. Не рекомендуется работа с растениями.

8-9 октября (среда-четверг): убывающая Луна в Тельце, плодородном знаке. Рекомендуется посадка (не пересадка) многолетних цветов. Допустимы полив, подкормка, замачивание семян, обрезка. Не рекомендуется пересадка и рыхление почвы во избежание повреждения корней.

10-11 октября (пятница-суббота): убывающая Луна в Близнецах, малопродуктивном знаке. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Допустимы борьба с вредителями, обрезка, рыхление почвы без полива. Неблагоприятно для пересадки.

12-14 октября (воскресенье-вторник): убывающая Луна в Раке и Льве. Рак – плодородный знак: благоприятен для пересадки и посадки многолетних растений, полива, подкормки, замачивания семян, рыхления почвы. Не рекомендуется посадка луковичных и обработка химикатами.

15-16 октября (среда-четверг): убывающая Луна во Льве, неплодородном знаке. Допустимы рыхление почвы и опрыскивание от вредителей. Неблагоприятен знак для посадки, пересадки, проращивания семян, полива, подкормки, обрезки.

17-18 октября (пятница-суббота): убывающая Луна в Деве, знаке умеренной плодовитости. Хорошо для пересадки и деления растений, посадки луковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, полива, рыхления почвы. Отложите замачивание и проращивание семян.

19 октября (воскресенье): убывающая Луна в Весах, знаке умеренной плодовитости. Отлично для посадки, пересадки, укоренения черенков, обрезки, подкормки и полива. Не рекомендуется использование ядохимикатов.

20-22 октября (понедельник-среда): новолуние в Весах. Растения уязвимы, не рекомендуется их беспокоить.

23 октября (четверг): растущая Луна в Скорпионе, плодородном знаке. Отлично для посадки многолетников, вьющихся растений и луковичных цветов. Хорошо для подкормки, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, деления корней и луковиц.

24-26 октября (пятница-воскресенье): растущая Луна в Стрельце и Козероге. Стрелец – малопродуктивный знак: для посадки луковичных и растений с длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями. Неудачно для пересадки, замачивания семян, обрезки.

27-31 октября (понедельник-пятница): растущая Луна в Козероге, Водолее и Рыбах. В Козероге – благоприятно для посадки и пересадки, обрезки, полива, подкормки, замачивания семян, борьбы с вредителями. В Водолее – только рыхление почвы и обработка от болезней. В Рыбах – хорошее время для пересадки цветов, посадки луковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков.