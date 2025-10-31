Рекламодателям

Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025

  • 31/10/2025, 09:53
Автор: Марина Санькова
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
Это надежный инструмент для бережной заботы о ваших домашних растениях

Опытные цветоводы подтвердят: влияние Луны на развитие растений — неоспоримый факт.

В период новолуния, когда жизненные процессы замедлены, любые манипуляции с растениями, будь то посадка или посев, нежелательны. По мере роста Луны соки устремляются вверх, от корней к листве, стимулируя активный рост. Это благоприятное время для ухода за растениями. В фазу полнолуния рекомендуется ограничиться поливом и внесением удобрений, поскольку в этот период активны преимущественно корневые системы. Когда Луна убывает, наступает оптимальное время для посадки и пересадки растений.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

  • Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 1, 2, 6, 9, 10, 1З, 14, 15, 16, 17, 18, 2З, 24, 25, 28, 29 нoябpя.
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 7, 8, 22 нoябpя.
  • Heблaгoпpиятныe дни: З, 4, 11, 12, 26, 27, З0 нoябpя.
  • Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 5, 19, 20, 21 нoябpя (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).
Пересадка комнатных растений

Фото: freepik.com/Автор: jcomp

Календарь для любителей комнатных растений, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1-2 ноября (суббота-воскресенье): Луна растет и находится в знаке Рыб, который считается плодородным. Это благоприятный момент для пересадки комнатных цветов, высадки луковичных и многолетних декоративных видов, а также для укоренения черенков. Однако полив и внесение удобрений следует проводить с осторожностью. Не рекомендуется обрезка, прищипка, чрезмерный полив и удобрение, а также опрыскивание от вредителей и болезней.

3-4 ноября (понедельник-вторник): Растущая Луна в Овне, знаке, который считается неплодородным. В эти дни можно заниматься только обработкой растений от вредителей и рыхлением сухой почвы в горшках. Посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, полив, подкормка, обрезка и прищипка побегов не рекомендуются.

5 ноября (среда): Полнолуние в Тельце. В период полнолуния не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями.

6 ноября (четверг): Убывающая Луна в Тельце (до 18:22), затем в Близнецах. Телец считается плодородным знаком. Благоприятное время для посадки (но не пересадки) луковичных и многолетних цветов. Можно поливать, удобрять, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Пересадка комнатных цветов нежелательна, рыхление земли в горшках также не рекомендуется, чтобы не повредить корни.

Полив комнатных растений

Полив комнатных растений

7-8 ноября (пятница-суббота): Убывающая Луна в Близнецах. Близнецы считаются малопродуктивным знаком. Подходящее время для посадки ампельных и вьющихся растений. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках (без полива). Пересадка домашних растений не рекомендуется.

9-10 ноября (воскресенье-понедельник): Убывающая Луна в Раке. Рак — плодородный знак. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Можно поливать, удобрять, замачивать семена и рыхлить землю в горшках. Посадка луковичных и обработка растений ядохимикатами не рекомендуются.

11-12 ноября (вторник-среда): Убывающая Луна во Льве. Лев — неплодородный знак. Разрешено рыхлить почву в горшках и опрыскивать цветы от вредителей и заболеваний. Посадки и пересадки комнатных растений не рекомендованы, как проращивание семян, полив, подкормка, обрезка и прищипка.

13-15 ноября (с четверга по субботу): Убывающая Луна в Деве (до 13:05 15.11.2025), затем в Весах. Дева — знак средней плодовитости. Отличное время для пересадки и деления комнатных растений. Также рекомендуется посадка луковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и заболеваниями, укоренение черенков и рыхление.

16-17 ноября (воскресенье-понедельник): Убывающая Луна в Весах. Весы — знак средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки комнатных растений, укоренения черенков, обрезки и подкормки. Использование ядохимикатов нежелательно.

18 ноября (вторник): Убывающая Луна в Скорпионе. Скорпион — плодородный знак. Рекомендуется посадка многолетников, вьющихся растений, луковичных цветов. Хорошо подходит для подкормки и полива.

обработка от вредителей

Обработка от вредителей

19-21 ноября (с среды по пятницу): Новолуние. В этот период растения наиболее уязвимы.

22 ноября (суббота): Растущая Луна в Стрельце. Хорошие дни для посадки ампельных цветов и растений с длинным вьющимся стеблем. Можно бороться с болезнями и укоренять черенки.

23-25 ноября (воскресенье-вторник): Луна в Козероге (с12:57 25.11.25 Луна в Водолее) Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и луковичных. Старайтесь не травмировать корни при пересадке.

26-27 ноября (среда-четверг): Растущая Луна в Водолее. Бесплодный и сухой знак, этот день можно использовать только для обработки растений от болезней.

28-29 ноября (пятница-суббота): Растущая Луна в Рыбах. Благоприятное время для пересадки цветов, можно умеренно удобрят. Нельзя обрезать растения.

30 ноября (воскресенье): Растущая Луна в Овне. Можно обрабатывать растения и рыхлить сухую землю.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

1
0

