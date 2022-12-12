Лунный календарь для комнатных растений на каждый день в январе 2023

Опытные цветоводы уже знают, что пересаживать комнатные растения предпочтительнее весной, однако же январь тоже подходит, если возникла острая необходимость, сообщает сайт magasha.ru.

Большинство тропических видов продолжают расти и могут даже цвести. В связи с чем их не рекомендуется беспокоить, а советуют дождаться, когда цветение закончится. Но если ждать уже нельзя, то их пересаживают методом перевалки, не нарушая земляной ком.

А какой для этого лучше выбрать день в январе 2023 года, и с какими культурами лучше работать в этот период, расскажем в этой статье.

Прежде всего важно понять, что ваше растение точно нуждается в пересадке. Следует при этом учитывать, что она может быть экстренной и плановой.

Плановая пересадка нужна для молодых и активно растущих растений в горшок большего размера с добавлением питательного грунта. В экстренной пересадке нуждаются больные, поврежденные растения (горшок уронили или разбили).

Пересадка нужна, когда:

Корни вылезли из дренажных отверстий.

Корни освоили земляной ком в горшке, и растение сигнализирует о нехватке питательных веществ: замедлился рост, желтеют и сохнут листья, нет цветения (в случаях, когда оно должно быть).

При обнаружении заболевания (грибкового или бактериального) либо вредителей. Зараженный грунт полностью заменяется на свежий.

Залили цветок. При переливе корни начинают гнить, растение чахнет и может погибнуть. Нужна экстренная пересадка и удаление пораженных корней с обязательной обработкой препаратами против гнили.

Новое растение, которое подарили или недавно купили, тоже необходимо пересадить в новый грунт.

Горшок разбился или треснул от удара или от мощных разросшихся корней.

Грунт закис. Появился неприятный запах и, возможно, мошки.

Посадка и пересадка цветов по Лунному календарю в январе 2023

Даты Виды работ 1-2 января Посадка комнатных растений 3-5 января Рыхление почвы в горшках 6 января Посадка, полив и подкормка 7 января Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их посадка и пересадка 8-10 января 11-12 января Рыхление почвы в горшках, обрезка засохших или больных побегов, листьев, цветов 13-14 января Стратификация семян и косточек плодовых деревьев, посев семян 15 января Размножение и посадка комнатных растений нежелательны 16-17 января Полив, обрезка и омолаживание комнатных растений 18-19 января Взаимодействие с растениями нежелательно 20 января Неблагоприятна посадка домашних цветов 21 января Неблагоприятны посадка, посев или пересадка растений, а также их обрезка, возможно удаление больных и неправильно развивающихся растений 22-23 января 24-25 января Посадка, полив комнатных растений 26-27 января Обработка растений от болезней и вредителей 28 января Посадка или пересадка комнатных растений нежелательна 29-30 января Посадка или пересадка комнатных растений. Посев семян. 30-31 января Рыхление почвы в горшках

Приметы и суеверия, связанные со сроками пересадки растений

При пересадке на убывающую луну следует обратить внимание на знак зодиака в этот день. Если он благоприятный для пересадки, то ее проводят. Благоприятными знаками считаются Телец, Козерог, Рыбы.

Отмечается, что пересадку лучше всего проводить после обеда. Растения получают меньше стресса и лучше приживаются.

Существует еще одна примета, касающаяся пересадки цветов. Делать это лучше всего в женский день (среда, пятница или суббота).

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