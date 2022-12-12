Рекламодателям

Лунный календарь для комнатных растений на каждый день в январе 2023

  • 12/12/2022, 11:27
Автор:
Лунный для календарь комнатных растений на каждый день в январе 2023
Астрокалендарь поможет добиться максимального роста растения и его пышного цветения.

Опытные цветоводы уже знают, что пересаживать комнатные растения предпочтительнее весной, однако же январь тоже подходит, если возникла острая необходимость, сообщает сайт magasha.ru.

Большинство тропических видов продолжают расти и могут даже цвести. В связи с чем их не рекомендуется беспокоить, а советуют дождаться, когда цветение закончится. Но если ждать уже нельзя, то их пересаживают методом перевалки, не нарушая земляной ком.

А какой для этого лучше выбрать день в январе 2023 года, и с какими культурами лучше работать в этот период, расскажем в этой статье.

Прежде всего важно понять, что ваше растение точно нуждается в пересадке. Следует при этом учитывать, что она может быть экстренной и плановой.

Плановая пересадка нужна для молодых и активно растущих растений в горшок большего размера с добавлением питательного грунта. В экстренной пересадке нуждаются больные, поврежденные растения (горшок уронили или разбили).

Лунный для календарь комнатных растений на каждый день в январе 2023

Пересадка комнатных растений

Пересадка нужна, когда:

  • Корни вылезли из дренажных отверстий.
  • Корни освоили земляной ком в горшке, и растение сигнализирует о нехватке питательных веществ: замедлился рост, желтеют и сохнут листья, нет цветения (в случаях, когда оно должно быть).
  • При обнаружении заболевания (грибкового или бактериального) либо вредителей. Зараженный грунт полностью заменяется на свежий.
  • Залили цветок. При переливе корни начинают гнить, растение чахнет и может погибнуть. Нужна экстренная пересадка и удаление пораженных корней с обязательной обработкой препаратами против гнили.
  • Новое растение, которое подарили или недавно купили, тоже необходимо пересадить в новый грунт.
  • Горшок разбился или треснул от удара или от мощных разросшихся корней.
  • Грунт закис. Появился неприятный запах и, возможно, мошки.

Посадка и пересадка цветов по Лунному календарю в январе 2023

Даты Виды работ
1-2 января Посадка комнатных растений
3-5 января Рыхление почвы в горшках
6 января Посадка, полив и подкормка
7 января Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их посадка и пересадка
8-10 января  
11-12 января Рыхление почвы в горшках, обрезка засохших или больных побегов, листьев, цветов
13-14 января Стратификация семян и косточек плодовых деревьев, посев  семян
15 января Размножение и посадка комнатных растений нежелательны
16-17 января Полив, обрезка и омолаживание комнатных растений
18-19 января Взаимодействие с растениями нежелательно
20 января Неблагоприятна посадка домашних цветов
21 января Неблагоприятны посадка, посев или пересадка растений, а также их обрезка, возможно удаление больных и неправильно развивающихся растений
22-23 января
24-25 января Посадка, полив комнатных растений
26-27 января Обработка растений от болезней и вредителей
28 января Посадка или пересадка комнатных растений нежелательна
29-30 января Посадка или пересадка комнатных растений. Посев семян.
30-31 января Рыхление почвы в горшках
Лунный для календарь комнатных растений на каждый день в январе 2023

Уход за комнатными растениями

Приметы и суеверия, связанные со сроками пересадки растений

При пересадке на убывающую луну следует обратить внимание на знак зодиака в этот день. Если он благоприятный для пересадки, то ее проводят. Благоприятными знаками считаются Телец, Козерог, Рыбы.

Отмечается, что пересадку лучше всего проводить после обеда. Растения получают меньше стресса и лучше приживаются.

Существует еще одна примета, касающаяся пересадки цветов. Делать это лучше всего в женский день (среда, пятница или суббота).

Фото: pexels.com

416

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь цветовода комнатные цветы


Спецоперация на Украине

Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
криптовалютная ферма

В Иркутской области могут выделить участки для размещения криптовалютных ферм

Если будет принят федеральный закон о майнинге.
Читать статью >>
режим повышенной готовности

В Новосибирской области могут продлить режим повышенной готовности

На сей раз в связи с «традиционными» заболеваниями.
Читать статью >>
строительство поликлиник

Аудиторы предложили достроить три поликлиники за счет бюджета

А по оставшимся четырем еще раз изучить причины повышения стоимости проектно-сметной документации.
Читать статью >>
санаторий Рассвет

За отдых в январе-феврале — ну очень хорошая скидка в санатории «Рассвет»!

Чтобы ее получить, нужно приобрести путевку с лечением.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Полномочный представитель президента поручил ужесточить контроль за финансовыми операциями аграриев в Сибири

12/12/2022, 16:07

В Иркутской области могут выделить участки для размещения криптовалютных ферм

12/12/2022, 15:39

Шахта «Шерегешская» приостановлена в связи с провалом грунта

12/12/2022, 15:18

НЛП: суть подхода и полезные техники для бизнеса

12/12/2022, 14:58
Популярное

Никите Михалкову не понравилась форум-выставка новосибирского «Некрополя» в Москве

12/12/2022, 10:10

Что принесет нам Черный Водяной Кролик? Прогноз на 2023 год по китайскому гороскопу

12/12/2022, 08:22

Законопроект об уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности рассмотрят в Госдуме

09/12/2022, 17:45
Новости компаний

Группа ВТБ: спрос на противовирусные препараты вырос более чем в 1,5 раза

12/12/2022, 14:42

Банк «Левобережный» предлагает кредиты на исполнение контракта под 13,5% годовых

12/12/2022, 11:55

ВТБ стал лидером рейтинга работодателей Forbes

12/12/2022, 11:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска