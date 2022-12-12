Лунный календарь для комнатных растений на каждый день в январе 2023

Опытные цветоводы уже знают, что пересаживать комнатные растения предпочтительнее весной, однако же январь тоже подходит, если возникла острая необходимость, сообщает сайт magasha.ru.
Большинство тропических видов продолжают расти и могут даже цвести. В связи с чем их не рекомендуется беспокоить, а советуют дождаться, когда цветение закончится. Но если ждать уже нельзя, то их пересаживают методом перевалки, не нарушая земляной ком.
А какой для этого лучше выбрать день в январе 2023 года, и с какими культурами лучше работать в этот период, расскажем в этой статье.
Прежде всего важно понять, что ваше растение точно нуждается в пересадке. Следует при этом учитывать, что она может быть экстренной и плановой.
Плановая пересадка нужна для молодых и активно растущих растений в горшок большего размера с добавлением питательного грунта. В экстренной пересадке нуждаются больные, поврежденные растения (горшок уронили или разбили).
Пересадка нужна, когда:
|Даты
|Виды работ
|1-2 января
|Посадка комнатных растений
|3-5 января
|Рыхление почвы в горшках
|6 января
|Посадка, полив и подкормка
|7 января
|Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их посадка и пересадка
|8-10 января
|11-12 января
|Рыхление почвы в горшках, обрезка засохших или больных побегов, листьев, цветов
|13-14 января
|Стратификация семян и косточек плодовых деревьев, посев семян
|15 января
|Размножение и посадка комнатных растений нежелательны
|16-17 января
|Полив, обрезка и омолаживание комнатных растений
|18-19 января
|Взаимодействие с растениями нежелательно
|20 января
|Неблагоприятна посадка домашних цветов
|21 января
|Неблагоприятны посадка, посев или пересадка растений, а также их обрезка, возможно удаление больных и неправильно развивающихся растений
|22-23 января
|24-25 января
|Посадка, полив комнатных растений
|26-27 января
|Обработка растений от болезней и вредителей
|28 января
|Посадка или пересадка комнатных растений нежелательна
|29-30 января
|Посадка или пересадка комнатных растений. Посев семян.
|30-31 января
|Рыхление почвы в горшках
При пересадке на убывающую луну следует обратить внимание на знак зодиака в этот день. Если он благоприятный для пересадки, то ее проводят. Благоприятными знаками считаются Телец, Козерог, Рыбы.
Отмечается, что пересадку лучше всего проводить после обеда. Растения получают меньше стресса и лучше приживаются.
Существует еще одна примета, касающаяся пересадки цветов. Делать это лучше всего в женский день (среда, пятница или суббота).
Фото: pexels.com
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