Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025

С приходом осени следует скорректировать уход за домашними растениями. Замедление темпов развития у большинства видов требует более осторожного подхода к удобрениям. Уменьшение светового дня заставляет переставлять некоторые экземпляры ближе к источникам света, а наиболее светолюбивые могут потребовать искусственного досвечивания. В сентябре рекомендуется провести санитарную обрезку, подготовить растения к зиме и, при необходимости, осуществить пересадку.
1 сентября (понедельник): Растущая Луна в Стрельце, знаке с низкой продуктивностью. Подходящий период для посадки луковичных растений и видов с длинными, вьющимися стеблями. Допускается укоренение черенков, борьба с болезнями и вредителями. Не рекомендуется пересадка, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов из-за медленного заживления ран.
2-4 сентября (вторник-четверг): Рост Луны продолжается, 4 сентября с 13:41 Луна переходит в знак Козерога. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятное время для посадки и пересадки всех видов комнатных растений, включая луковичные. Разрешены обрезка, прищипка, полив, подкормка, замачивание семян, борьба с вредителями. Следует избегать повреждения корней, так как раны будут заживать долго.
5-6 сентября (пятница-суббота): Луна растет в Водолее, неплодородном знаке. В эти дни рекомендуется рыхлить сухую почву в горшках, обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей не подходит для посадки, пересадки, полива, подкормки, замачивания семян и черенкования.
7 сентября (воскресенье): Полнолуние в Рыбах. В период полнолуния не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями.
8 сентября (понедельник): Убывающая Луна в Рыбах, плодородном знаке. Рекомендуется пересадка, посадка луковичных и многолетних декоративных растений, укоренение черенков. Полив и подкормку следует проводить умеренно. Не рекомендуется обрезка, прищипка, обильный полив и перекармливание, опрыскивание от вредителей и болезней.
9-10 сентября (вторник-среда): Убывающая Луна в Овне, неплодородном знаке. Допустима обработка от вредителей и болезней, рыхление сухой почвы. Не рекомендуется посадка и пересадка, проращивание семян, укоренение черенков, полив и подкормка, обрезка и прищипка.
11-12 сентября (четверг-пятница): Убывающая Луна в Тельце, плодородном знаке. Подходящее время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Возможны полив, подкормка, замачивание семян, обрезка и прищипка. Не рекомендуется пересадка и рыхление земли в горшках, чтобы не повредить корни.
13-14 сентября (суббота-воскресенье): Убывающая Луна в Близнецах, малопродуктивном знаке. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Допустима борьба с вредителями и болезнями, обрезка и прищипка, рыхление почвы (без полива). Пересадка неблагоприятна.
15-16 сентября (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Раке, плодородном знаке. Благоприятное время для пересадки и посадки многолетних декоративных растений. Возможны полив, подкормка, замачивание семян, рыхление почвы. Не рекомендуется посадка луковичных и обработка ядохимикатами.
17-19 сентября (среда-пятница): Убывающая Луна во Льве (до 15:31 19.09.2025), затем в Деве. Лев – неплодородный знак. Допустимо рыхление почвы и опрыскивание от болезней и вредителей. Неблагоприятны посадка и пересадка, проращивание семян, полив и подкормка, обрезка и прищипка.
20-22 сентября (суббота-понедельник): Новолуние в Деве. В период новолуния растения уязвимы, поэтому их лучше не беспокоить.
23-24 сентября (вторник-среда): Растущая Луна в Весах (с 11:50 24.09.2025), затем в Скорпионе. Весы – знак средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки и прищипки, подкормки и полива. Не рекомендуется использование ядохимикатов.
25-26 сентября (четверг-пятница): Растущая Луна в Скорпионе, плодородном знаке. Отличные дни для посадки многолетников, вьющихся растений и луковичных. Хороший период для подкормки, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, деления корней и луковиц.
27-30 сентября(суббота-вторник) : Растущая Луна в Стрельце (до 12:37 29.09.2025), затем в Козероге. Стрелец – малопродуктивный знак. Хорошие дни для посадки луковичных растений и растений с длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки, замачивания семян, обрезки и прищипки. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, можно заниматься обрезкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями. Старайтесь не травмировать корни.
