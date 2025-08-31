Рекламодателям

Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025

  • 31/08/2025, 10:15
Автор: Марина Санькова
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
Это ценный инструмент при планировании заботы о ваших зеленых питомцах

С приходом осени следует скорректировать уход за домашними растениями. Замедление темпов развития у большинства видов требует более осторожного подхода к удобрениям. Уменьшение светового дня заставляет переставлять некоторые экземпляры ближе к источникам света, а наиболее светолюбивые могут потребовать искусственного досвечивания. В сентябре рекомендуется провести санитарную обрезку, подготовить растения к зиме и, при необходимости, осуществить пересадку.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

  • Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 2, З, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26, З0 ceнтябpя.
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 1, 1З, 14, 27, 28, 29 ceнтябpя.
  • Heблaгoпpиятныe дни: 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19 ceнтябpя.
  • Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 7, 20, 21, 22 ceнтябpя (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).
пересадка комнатных растений

Фото: freepik.com/Автор: freepik

Уход за комнатными растениями в сентябре 2025 года с учетом фаз Луны

1 сентября (понедельник): Растущая Луна в Стрельце, знаке с низкой продуктивностью. Подходящий период для посадки луковичных растений и видов с длинными, вьющимися стеблями. Допускается укоренение черенков, борьба с болезнями и вредителями. Не рекомендуется пересадка, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов из-за медленного заживления ран.

2-4 сентября (вторник-четверг): Рост Луны продолжается, 4 сентября с 13:41 Луна переходит в знак Козерога. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятное время для посадки и пересадки всех видов комнатных растений, включая луковичные. Разрешены обрезка, прищипка, полив, подкормка, замачивание семян, борьба с вредителями. Следует избегать повреждения корней, так как раны будут заживать долго.

5-6 сентября (пятница-суббота): Луна растет в Водолее, неплодородном знаке. В эти дни рекомендуется рыхлить сухую почву в горшках, обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей не подходит для посадки, пересадки, полива, подкормки, замачивания семян и черенкования.

7 сентября (воскресенье): Полнолуние в Рыбах. В период полнолуния не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями.

8 сентября (понедельник): Убывающая Луна в Рыбах, плодородном знаке. Рекомендуется пересадка, посадка луковичных и многолетних декоративных растений, укоренение черенков. Полив и подкормку следует проводить умеренно. Не рекомендуется обрезка, прищипка, обильный полив и перекармливание, опрыскивание от вредителей и болезней.

9-10 сентября (вторник-среда): Убывающая Луна в Овне, неплодородном знаке. Допустима обработка от вредителей и болезней, рыхление сухой почвы. Не рекомендуется посадка и пересадка, проращивание семян, укоренение черенков, полив и подкормка, обрезка и прищипка.

11-12 сентября (четверг-пятница): Убывающая Луна в Тельце, плодородном знаке. Подходящее время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Возможны полив, подкормка, замачивание семян, обрезка и прищипка. Не рекомендуется пересадка и рыхление земли в горшках, чтобы не повредить корни.

13-14 сентября (суббота-воскресенье): Убывающая Луна в Близнецах, малопродуктивном знаке. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Допустима борьба с вредителями и болезнями, обрезка и прищипка, рыхление почвы (без полива). Пересадка неблагоприятна.

полив растений

Фото: freepik.com/Автор: freepik

15-16 сентября (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Раке, плодородном знаке. Благоприятное время для пересадки и посадки многолетних декоративных растений. Возможны полив, подкормка, замачивание семян, рыхление почвы. Не рекомендуется посадка луковичных и обработка ядохимикатами.

17-19 сентября (среда-пятница): Убывающая Луна во Льве (до 15:31 19.09.2025), затем в Деве. Лев – неплодородный знак. Допустимо рыхление почвы и опрыскивание от болезней и вредителей. Неблагоприятны посадка и пересадка, проращивание семян, полив и подкормка, обрезка и прищипка.

20-22 сентября (суббота-понедельник): Новолуние в Деве. В период новолуния растения уязвимы, поэтому их лучше не беспокоить.

23-24 сентября (вторник-среда): Растущая Луна в Весах (с 11:50 24.09.2025), затем в Скорпионе. Весы – знак средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки и прищипки, подкормки и полива. Не рекомендуется использование ядохимикатов.

25-26 сентября (четверг-пятница): Растущая Луна в Скорпионе, плодородном знаке. Отличные дни для посадки многолетников, вьющихся растений и луковичных. Хороший период для подкормки, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, деления корней и луковиц.

27-30 сентября(суббота-вторник) : Растущая Луна в Стрельце (до 12:37 29.09.2025), затем в Козероге. Стрелец – малопродуктивный знак. Хорошие дни для посадки луковичных растений и растений с длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки, замачивания семян, обрезки и прищипки. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, можно заниматься обрезкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями. Старайтесь не травмировать корни.

Фото: ru.freepik.com/Автор: atlascompany

