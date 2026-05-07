Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев в интервью Infopro54 дал рекомендации по весенним полевым работам с учетом текущих погодных условий. Эксперт оценил ситуацию с увлажненностью почвы, предупредил о дефиците азота и назвал оптимальные сроки для посадки картофеля в регионе.

Говоря о сроках посадки картофеля, эксперт подчеркнул, что спешка нецелесообразна. Раннее помещение клубней в холодную почву создает риски развития заболеваний.

— Мой совет: торопиться не надо и запаздывать не надо. В Новосибирской области, в нашем климате оптимальный срок посадки картофеля — с 15 по 25 мая. Я сколько ни наблюдал, ни делал посадки, — именно эти даты всегда были лучшим решением. Потому что так мы уходим от ряда болезней картофеля и других проблем. Пока почва холодная, то есть менее +15, прорастает долго картофель. И самое главное, ранняя посадка в непрогретую почву увеличивает риски развития грибковой болезни — ризоктониоза, — объясняет Алексей Мармулев.

Сельхозпредприятия высаживают картофель раньше указанных сроков. Однако для дачников, не имеющих доступа к профессиональным препаратам, такие эксперименты сопряжены с определенным риском.

Отдельное внимание эксперт уделил предстоящему похолоданию. Он назвал волну холода после волны тепла в конце апреля и начале мая естественным процессом, не представляющим опасности при соблюдении агротехнических сроков. Торопиться с посадкой теплолюбивых культур в открытый грунт без возможности обогрева, по его оценке, рискованно.

Увлажненность почвы в районах Новосибирской области на текущий момент, по данным агрономов, находится на приемлемом уровне. Талая вода от обильных снегов в значительном объеме ушла в землю. В ближайшее время ожидаются дополнительные осадки, что поддерживает благоприятный прогноз по влаге. При этом возникла другая проблема, связанная с вымыванием элементов питания.

— Из-за обильной промывки почвы талыми водами у нас проблема по азотному питанию будет. И тот азот, который был в почве с осени, он просто ушел на глубину один-два метра. И вернется при хорошей погоде через минимум две недели. Сейчас надо внести в почву азотные удобрения, — сообщил Алексей Мармулев.

Ученый рекомендовал внести азотные удобрения под озимый чеснок, лук, плодово-ягодные культуры, в первую очередь землянику, а также не забыть о подкормке газонов.

