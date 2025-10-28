В Госдуме сообщили о росте маткапитала на первого ребенка в 2026 году

В 2026 году за рождение или усыновление первого ребенка можно будет получить 737 205 рублей. Это материнский капитал, сообщила Татьяна Буцкая, первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства. Она сослалась на проект федерального бюджета Социального фонда России.

В 2025 году материнский капитал за первого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2020 года, составит 690 266 рублей.

По проекту бюджета, в 2027 году выплата может вырасти до 766 693,3 рубля, а в 2028 году — до 797 361,03 рубля.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2026 году материнский капитал планируют использовать 1,7 миллиона семей. Бюджет на эти цели составит почти 567 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.

По информации Отделения Социального фонда России по Новосибирской области, в текущем году более 8 000 семей оформили выплату сразу после рождения ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 2026 году проиндексируют пособия по безработице.