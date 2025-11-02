Рекламодателям

В России предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья

  • 02/11/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
молодая мама с ребенком
Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ

Средства материнского капитала предлагают разрешить тратить на ремонт жилья. Такой законопроект направлен на рассмотрение правительства РФ депутатами Госдумы от одной из фракций. Авторы инициативы призывают внести изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Парламентарии напомнили, что на сегодняшний день на ремонт жилья можно направить лишь средства регионального маткапитала, причем далеко не во всех субъектах федерации. Эту возможность предлагается распространить на все регионы с помощью федеральной выплаты, считают они. Законопроектом предлагается устранить этот дисбаланс и распространить эту возможность с помощью федеральной выплаты на все регионы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что под ремонтом подразумевается профессиональный ремонт жилых помещений, домов и надворных построек, которые оказывают на возмездной основе специализированные организации или ИП на основании договора подряда.

Напомним, сегодня маткапитал можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечного (жилищного) кредита, оплату образовательных услуг (дошкольного, среднего и высшего образования), социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, формирование накопительной пенсии матери, а также часть средств можно получать в виде ежемесячных выплат до исполнения ребенку трех лет.

В 2026 году маткапитал на первого ребёнка, который родился или которого усыновили с 1 января 2020 года вырастет с 690 266,95 руб. до 737 205,10 руб. Дополнительно увеличится выплата за второго ребенка — с 221 895,13 руб. до 236 983,99 руб. На второго ребенка, который родился или которого усыновили с 1 января 2020 года, а также на третьего и любого последующего, если до этого права на маткапитал не было — с 912 162,1 руб. до 974 189,12 руб. Для семей, в которых двое детей появились с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее права на маткапитал не было выплаты поднимутся с 690 266,95 руб. до 737 205,10 руб. При этом с 1 февраля 2026 года неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована на 6,8%.

Стоит отметить, что помимо маткапитала, который полагается всем семьям с детьми, на территории Новосибирской области действует областной семейный капитал. Он выплачивается при рождении третьего ребенка или последующих детей. В 2025 году его размер составляет 154 344,07 рублей.

Средства сертификата можно направить (полностью или частично) на получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии, приобретение автотранспорта, сельскохозяйственной техники или оборудования для сельскохозяйственного производства, в качестве единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида, подключение (технологическое присоединение) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение компьютерного оборудования, периферийных устройств к компьютеру, а также улучшение жилищных условий.

В 2024 году депутаты Заксобрания приняли поправки в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области», согласно которым средства регионального семейного капитала можно направить еще и на реконструкцию дома блокированной застройки, а также использование на эти цели единовременной денежной выплаты взамен предоставленного земельного участка.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили увеличивать маткапитал на третьего и последующих детей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : маткапитал


