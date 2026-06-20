Более семи тысяч отцов Новосибирской области получают пособия на детей

21 июня в России отмечается День отца. В Новосибирской области всё больше мужчин активно пользуются мерами социальной поддержки: более 2,1 тысячи пап осуществляют уход за детьми до полутора лет, свыше 2 тысяч получают единое пособие, более 1,3 тысячи ухаживают за детьми с инвалидностью и столько же — получают единовременное пособие при рождении ребёнка. Ещё 386 отцов получили право на материнский (семейный) капитал.

Папы могут оформить единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет по месту работы. После того как работодатель передаст сведения в региональное Отделение СФР, выплаты будут назначены. При этом отец вправе совмещать отпуск по уходу с работой — в том числе с полной или частичной занятостью, а также дистанционно.

Как отметила заместитель управляющего ОСФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина, папы — индивидуальные предприниматели тоже могут получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Для этого нужно, чтобы в году, предшествующем отпуску по уходу, они уплатили добровольные страховые взносы на социальное страхование.

Отцы вправе получать многие выплаты наравне с матерями. В их числе — единое пособие на ребёнка до 17 лет, ежемесячная выплата по уходу за ребёнком с инвалидностью, доплата к пенсии за детей, находящихся на иждивении. Материнский (семейный) капитал может получить папа, если он — единственный родитель или усыновитель ребёнка.

Кроме того, в 2026 году работающие отцы могут претендовать на ежегодную семейную выплату — при условии, что в 2025 году они были трудоустроены и с их зарплаты удерживался НДФЛ. Размер выплаты равен разнице между фактически уплаченным налогом и суммой налога по льготной ставке 6 %. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через портал Госуслуг, в МФЦ либо в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение.