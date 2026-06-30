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Общество

С начала года 4,5 тыс. новосибирцев потратили маткапитал на учёбу

Автор: Артем Рязанов

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С момента запуска программы в регионе сертификатами воспользовались уже 38 тысяч семей

С начала года Новосибирское отделение СФР помогло 4,5 тысячам молодых жителей Новосибирска оплатить обучение средствами материнского капитала. За всё время действия программы свыше 38 тысяч студентов региона использовали эти средства для получения образования в более чем 50 вузах страны.

Средства можно потратить на образование любого из детей в семье. При этом возраст студента на момент начала учебы не должен превышать 25 лет. Самое важное правило: ребенку, на которого был выдан сертификат, должно уже исполниться 3 года. Учебное заведение обязательно должно находиться на территории Российской Федерации.

Подать заявление можно несколькими способами: через портал Госуслуг, в МФЦ, в клиентской службе СФР или непосредственно в вузе (такой вариант доступен в НГТУ, Сибстрине, НГПУ и НГУЭиУ).

Особенности оплаты:

  • Можно оплатить как один семестр, так и весь период обучения
  • При недостатке средств на сертификате возможна частичная оплата
  • Допускается оплата проживания в общежитии (требуется договор и справка из вуза)

Процесс оформления максимально упрощён: в большинстве случаев достаточно только заявления, так как СФР самостоятельно запрашивает необходимые сведения у образовательных организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что более семи тысяч отцов Новосибирской области получают пособия на детей.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : СФР маткапитал

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Рабочую группу по борьбе с нелегальными АЗС и «наливайками» создадут в Новосибирске

Рабочую группу по борьбе с нелегальными АЗС и «наливайками» создадут в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска приняла решение о создании специальной рабочей группы для борьбы с несанкционированными автозаправочными станциями контейнерного типа в городской черте. Соответствующее постановление подписано мэром города 26 июня 2026 года.

Руководителем группы назначен заместитель мэра Максим Останин. Его заместителем станет начальник департамента инвестиций и потребительского рынка Александр Морозов. Секретарём группы определена Екатерина Киселева, возглавляющая управление потребительского рынка мэрии.

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В Новосибирске одни АЗС перестали продавать бензин, другие извиняются за цены

Вечером 29 июня на ряде автозаправочных станций Новосибирска исчез бензин. Часть АЗС полностью закрыта, другие работают с ограничениями, а цены на оставшееся топливо бьют рекорды. Журналист Infopro54 объехал заправки разных сетей, посмотрел, что там происходит, поговорил с водителями и работниками.

Топливный кризис фактически добрался до Новосибирска, говорят автовладельцы. Его анонсировали на прошлой неделе, когда проблемы с поставками начались в ряде российских регионов. В областях, куда топливо поставлялось в обычном объеме, решили действовать превентивно. Чтобы не спровоцировать ажиотажный спрос, ввели лимиты: ограничили отпуск по литражу, запретили продажу в канистры.

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Власти Новосибирской области впервые решили разместить «народные» облигации

Автор: Юлия Данилова

Утверждены условия эмиссии и обращения государственных облигаций региона 2026 года для физических лиц. Соответствующий приказ подписал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Виталий Голубенко. Срок обращения облигаций устанавливается в решении о выпуске и может варьироваться от 1 до 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска составляет 1000 рублей. Сумма займа, которую областной Минфин хочет привлечь у граждан и сроки размещения выпуска не уточняются.

— Облигации для физлиц выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг. Эмиссия облигаций осуществляется выпусками. Отдельные выпуски могут иметь разные сроки обращения. Выпуску облигаций присваивается государственный регистрационный номер, — говорится в документации.

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Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и фактического руководителя строительной компании, которая с 2011 по 2025 годы привлекала почти 670 млн рублей для возведения апарт-отеля на улице Тополевой. В результате пострадали более 300 человек. Девелопер обвиняется в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, сообщила областная прокуратура.

По данным редакции, речь идет о собственнике ООО «Многопрофильная клиника» Сергее Степанове. По версии следствия, часть полученных средств (123 млн рублей) он легализовал путем заключения сделок по приобретению недвижимости и автомобилей.

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«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Автор: Артем Рязанов

У новосибирских родителей есть представления о «нежелательных» профессиях для детей — при этом взгляды отцов и матерей заметно различаются.

По данным опроса сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия дворника: её не хотели бы видеть в будущем своих детей 14 % опрошенных. На втором месте —  рабочие специальности (11 %). В тройку самых нежелательных профессий также вошли полицейский и чиновник — каждую из них отметили по 9 % респондентов.

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Директор СФЦОП объяснил, когда сальмонеллез может стать смертельным

В июне 2026 года в публичное поле попала информация о двух случаях заражения сальмонеллезом. В Астраханской области после употребления готовой продукции из кулинарного магазина — рыбных котлет — заболели 26 человек. Зарегистрирован один летальный исход: умерла пожилая женщина. Эпидемиологическое расследование продолжается, среди пострадавших есть тяжелые больные. В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу c cальмонеллезом после употребления шаурмы из ларька. Он провел пять дней под капельницами.

Эти случаи — часть статистики. Сальмонеллез регистрируется в России ежегодно практически во всех регионах. Согласно данным государственного доклада Роспотребнадзора за 2025 год, заболеваемость сальмонеллезом составила 23,26 случая на 100 тысяч населения. Случаи зафиксированы во всех субъектах РФ, за исключением Республики Ингушетия. В 25 регионах отмечен рост заболеваемости по сравнению со среднемноголетним уровнем.

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