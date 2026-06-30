С начала года 4,5 тыс. новосибирцев потратили маткапитал на учёбу

С начала года Новосибирское отделение СФР помогло 4,5 тысячам молодых жителей Новосибирска оплатить обучение средствами материнского капитала. За всё время действия программы свыше 38 тысяч студентов региона использовали эти средства для получения образования в более чем 50 вузах страны.

Средства можно потратить на образование любого из детей в семье. При этом возраст студента на момент начала учебы не должен превышать 25 лет. Самое важное правило: ребенку, на которого был выдан сертификат, должно уже исполниться 3 года. Учебное заведение обязательно должно находиться на территории Российской Федерации.

Подать заявление можно несколькими способами: через портал Госуслуг, в МФЦ, в клиентской службе СФР или непосредственно в вузе (такой вариант доступен в НГТУ, Сибстрине, НГПУ и НГУЭиУ).

Особенности оплаты:

Можно оплатить как один семестр, так и весь период обучения

При недостатке средств на сертификате возможна частичная оплата

Допускается оплата проживания в общежитии (требуется договор и справка из вуза)

Процесс оформления максимально упрощён: в большинстве случаев достаточно только заявления, так как СФР самостоятельно запрашивает необходимые сведения у образовательных организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что более семи тысяч отцов Новосибирской области получают пособия на детей.