Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

В 2025 году новосибирские семьи все чаще используют материнский капитал для обучения детей. Отделение Социального фонда России по Новосибирской области одобрило свыше 7,6 тысячи заявлений, где средства направлялись именно на образование. Это на 25% больше, чем в предыдущем году.

Материнский капитал можно использовать для оплаты обучения ребенка в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до университета. Это касается и дополнительного образования: курсов иностранных языков и вождения, кружков, секций, творческих мастер-классов и спортивных занятий. Важно, чтобы учебное заведение было государственным или частным, находилось в России и имело лицензию на образовательную деятельность.

— Новосибирцы могут также воспользоваться услугами ИП (няни, репетитора и т.д.). В этом случае также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. При этом капитал можно направить не только на обучение, но и на содержание/уход и проживание ребенка на этот период. Чтобы использовать средства материнского капитала на получение высшего или среднего специального образования необходимо, чтобы ребенку, в связи с появлением которого возникло право на капитал, исполнилось 3 года. На дошкольное же образование средства капитала можно направить в любое время после появления малыша, — говорится в сообщении.

Родители могут использовать материнский капитал на любого ребенка в семье. Например, можно оплатить детский сад для младшего и учебу в вузе для старшего. Возраст ребенка не должен превышать 25 лет. Это право распространяется и на усыновленных детей.

Напомним, с 1 февраля 2026 года материнский капитал увеличился. При рождении первого ребенка он составляет 728 921 рубль, а при появлении второго – 963 243 рубля. Если сертификат уже оформлен на первого ребенка, при рождении второго дополнительно выплачивается 234 321 рубль.

