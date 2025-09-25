Новосибирский нефтетрейдер заявил о проблемах с поставками бензина в город

Рынок топлива в Новосибирской области нестабильный и непредсказуемый. Сегодня для его участников закупка топлива оптом обходится дороже, чем в розницу. Об этом редакции Infopro54 рассказал руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких. По его словам, 24 сентября стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составила 73 684 рубля за тонну, АИ-95 едва не достигла исторического максимума в 77 001 рубль за тонну.

Согласно данным сервиса Russiabase, в рознице цены на бензин в Новосибирске на 25 сентября следующие: Аи-92 стоит 57,97 рубля за литр, Аи-95 — 62,06 рубля, Аи-98 — 79,21 рубля. Для сравнения, по данным Новосибирскстата, в январе средние цены на топливо в регионе были следующие: Аи-92 — 53,88 рубля за литр, Аи-95 — 57,70 рубля, Аи-98 и выше — 79,13 рубля.

— Ситуация на розничном рынке Новосибирской области напряженная. Например, у одного из участников уже возможны перебои с поставками бензина на АЗС. Поставки топлива, купленного компанией на бирже, задерживаются на 45 дней! Из-за этого ее заправки могут просто встать, — констатировал эксперт.

Сергей Лацких не исключил, что ситуация может еще больше усугубиться. Сейчас независимые розничные операторы подняли цены на рубль, однако это всего лишь одна десятая от требуемого повышения цены. Как минимум нужно повышение на 8,5 или 9 рублей для рентабельности заправок.

— Убытки продолжают расти. Наш регион пока не коснулись остановки в снабжении топливом, как в европейской части страны и на Дальнем Востоке. Но октябрь будет тревожным. Есть заявление со стороны регулятора об увеличении поставок на биржу в следующем месяце, но пока документально это не заверено. Говорится об увеличении объема нефтепродукта в 3,5 раза, это существенная цифра. Но она еще может подвергнуться коррекции, — подчеркнул собеседник редакции.

Сейчас Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» вместе с Минпромторгом региона готовит обращение к губернатору Новосибирской области, чтобы тот в свою очередь, обсудил с регулятором ситуацию на топливном рынке, которая формируется последние три года.

— Речь идет о решении системных отраслевых вопросов, которые нуждаются в проработке, например, о расчете индекса розничных операторов. Сейчас идет перекос, из-за которого в оптовом сегменте цены выше, чем в розничном, а это ненормально. Некоторые производители топлива ориентированы только на экспорт. Чтобы решить эту проблему, можно ввести программу преференций на уровне регулятора. Она будет стимулировать компании, работающие на внутренний рынок. Должна быть хоть какая-то компенсационная составляющая в текущем моменте и ситуациях им подобных, связанных с дефицитом топлива на внутреннем рынке. Меры, которые уже внедрены по сезонной доставке продукции на внутренний рынок увеличивают объем поставок на 2%. Однако этот уровень недостаточен. Необходимо стремиться к увеличению на 5% и более. Следует учитывать текущую ситуацию, — перечислил в разговоре с корреспондентом Infopro54 глава ассоциации.

По данным 2ГИС, в Новосибирске расположены порядка 443 различных АЗС. Самая большая сеть у Газпромнефти (82 филиала), Газоила (47), Прайма (28), и Татнефти (21).

Ранее редакция сообщала о том, что на некоторых АЗС города исчезло дизтопливо.