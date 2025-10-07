Новосибирцы требуют сохранить сквер на Красноярской

Жители Новосибирска защищают сквер около БЦ «Гринвич» от вырубки под восьмиэтажный отель. Для этого они создали петицию на портале «Российская общественная инициатива».

— Мэрия города Новосибирска рассматривает выдачу разрешения на строительство на территории сквера по улице Красноярская, 35. При этом решении будет уничтожена последняя благоустроенная зеленая зона, будут нарушены права жителей расположенных рядом многоквартирных жилых домов на обеспечение придомовой зоной озеленения, права на комфортную городскую среду. Скажем «нет» нарушению прав жителей, нарушению законодательства РФ, сохраним данный сквер, — говорится в петиции.

Активисты просят запретить строительство на территории сквера, чтобы сохранить зеленую зону в ее нынешнем виде. Они обратились к новосибирцам с призывом поддержать их в борьбе за сохранение этого уютного уголка природы, пишет Сибкрай.

Напомним, изначально проект застройки микрорайона «Челюскинский» предусматривал обширный сквер. Однако после строительства БЦ «Гринвич» от этой зелёной зоны остался лишь небольшой участок. Для жителей домов на Красноярской улице он стал единственным местом для отдыха на свежем воздухе. Как отмечает издание, новосибирцы обращались в различные инстанции, но их просьбы не были услышаны.

