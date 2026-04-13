Новосибирец принял ванну в луже Тимирязевского сквера

В Новосибирске весеннее потепление вызвало значительные подтопления. Снег активно тает, что приводит к образованию глубоких луж на дорогах и тротуарах. Это серьёзно осложняет передвижение как автомобилей, так и пешеходов.

Впрочем, новосибирцы не теряются и с юмором относятся к последствиям паводка. Один из горожан, например, организовал своеобразные весенние купания в огромной луже, образовавшейся в сквере «Тимирязевский».

— Зачем ехать на Бали, когда Новосибирск стал одной сплошной лужей? Вот я и решил искупаться, далеко не мотаясь. Виды шикарные, правда, вода холодновата, — поделился с ОМ1 Новосибирск читатель Николай.

Мужчина отметил, что эта лужа образуется в сквере «Тимирязевском» ежегодно — с весны до начала лета. По его наблюдениям, многие люди стараются её обходить, но дети не боятся воды и часто приходят в ней играть.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков.