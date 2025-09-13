«Славянские дети – лучшие доноры»: в Новосибирске растет спрос на волосы, их часто отправляют за рубеж

С новосибирских улиц незаметно исчезли объявления о покупке волос. Раньше они были расклеены практически на всех заборах, остановках, столбах. Людей приглашали в определенные точки приема волос и там стригли. Сейчас такого нет. Но бизнес на волосах никуда не делся, и по-прежнему многие его участники действуют как частные лица.

Все объявления о покупке волос теперь размещаются в интернете. У покупателей есть сайты, телеграм-каналы и страницы в соцсетях. Они охотно отвечают на вопросы в мессенджерах, но категорически отказываются от встреч с журналистами и не хотят называть своих имен. Из пяти опрошенных журналистом Infopro54 скупщиков волос только один согласился ответить на несколько вопросов. На условиях анонимности.

— Ничего противозаконного мы не делаем, просто покупаем волосы. Но если работать на себя, то лучше не светиться. Волосы — дело прибыльное. Я в этом бизнесе уже лет девять, у меня своя клиентская база. Я работаю с несколькими мастерами салонов красоты, которые делают наращивание волос клиентам. И есть посредник, который просто скупает, и передает партнерам, которые находятся в Европе. Волосы из России пользуются спросом за границей. Особенно светлые и детские. Славянские дети – лучшие доноры волос. Их хвосты идут на парики, шиньоны, для наращивания. Спрос на волосы только увеличивается, отсутствие рекламы на улицах ни о чем не говорит. Просто все в интернете теперь. И тех, кто готов расстаться с длинными волосами, никуда не зазывают. Чаще всего я приезжаю к продавцу домой, там сама делаю срез. У меня дома или в парикмахерской это тоже можно сделать, по договоренности, — рассказала скупщица волос.

Покупатели волос говорят, что практиковать выезды на дом стали в пандемию. Тогда любой призыв прийти куда-то в определенное время мог привлечь надзорных органов. Именно тогда начали исчезать уличные объявления.

В России продажа волос не запрещена и никак не регламентируется, так как в контексте гражданского права волосы рассматриваются как личная собственность. Парики и волосы для наращивания не подлежат обязательной сертификации. Единственным «но» с юридической точки зрения является незащищенность продавца. Если покупатель окажется нечист на руку и заплатит меньше обещанного, то сделать с этим практически ничего нельзя. Такие случаи бывают, особенно если продавцом оказывается несовершеннолетний.

