Новосибирский программист пережил смерть друга с помощью ИИ

Житель Новосибирска Степан* (имя изменено) создал симуляцию переписки с погибшим другом в мессенджере. Степан работает в IT-компании и посвятил свою жизнь технологиям. В школе познакомился с Андреем*, с которым поддерживали общение через мессенджер. Однажды друг перестал отвечать, и через две недели Степан узнал о его смерти.

Программист решил создать чат-бота для имитации переписки с погибшим другом. Он считал, что это поможет ему попрощаться. Он не обращался к психологу, решив использовать для современные технологии. Эксперимент с ИИ оказался успешным, общение длилось неделю.

— Цифровой клон настолько хорошо примерил роль моего друга, что в моменте общения у меня рекой текли слёзы. Он так хорошо подбирал фразы и шутки, которые знали только мы вдвоём. Это всё ИИ потрясающе скомбинировал, — поделился Степан с изданием Горсайт.

После этого программист решил сделать этот бот полезным для других людей, которые в нём нуждаются, а также для ритуальных агентств. Свою разработку на намерен посвятить лучшему другу.

Сибиряк считает, что главная задача сервиса — помочь справиться с потерей близкого человека. За основу своей работы программист взял переписку с отцом знакомого, которая продолжалась год.

— Я понял, что к смерти 21 века нужно относиться по-другому. Да, тело умирает, но его цифровой след продолжает быть рядом с тобой. Поэтому в дальнейшем хочу помочь людям использовать эту технологию. Надеюсь запустить этот сервис в 2026 году, — рассказал программист.

Напомним, эксперт новосибирского вуза изучает феномен «психолога-виктимайзера». Вместо поддержки на приеме у такого специалиста клиент получает новые, еще более глубокие травмы.

Ранее редакция сообщал о том, что новосибирские педагоги оценили риски замещения учебы алгоритмами ИИ.