Четверть вакансий медсестер в Сибири заявлено в Новосибирске

В Новосибирской области опубликовано 800 вакансий для медицинских сестер, что составляет 26% от общего числа предложений в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

За Новосибирской областью следуют Красноярский край (17%), а также Омская область и Алтайский край (по 13% каждый). В Иркутской области открыто 11% вакансий для медсестер, в Томской и Кемеровской областях — по 9%. В республиках Хакасия, Алтай и Тыва количество таких вакансий составляет менее 1%.

Аналитики утверждают, что профессия медсестры официально перестала быть дефицитной. Однако в Новосибирской области по-прежнему наблюдается недостаток младшего медицинского персонала: на одну вакансию приходится всего 3,5 резюме, что значительно ниже нормы, составляющей от 4 резюме на вакансию. В других регионах ситуация стабилизировалась: в Алтайском крае — 4,3 резюме на вакансию, в Томской области — 4,5, в Омской области — 4,9, в Красноярском крае — 5,3, в Иркутской области — 7,2, в Кемеровской области — 7,5, в Хакасии — 8,8, а в республиках Алтай и Тыва — 16 резюме.

Острая нехватка персонала в сфере здравоохранения была преодолена благодаря изменению требований к кандидатам. В 2026 году среди вакансий для медсестер 44% не требуют опыта работы, 49% предполагают наличие опыта до трех лет, а лишь 8% ищут специалистов с опытом от шести лет и более. Работодатели также ожидают от кандидатов готовности к обучению, что дополнительно снижает дефицит кадров. Кроме того, востребованы специалисты, обладающие навыками работы с медицинским оборудованием, ведения документации, уверенного использования ПК, а также способные выполнять забор крови, внутривенные и внутримышечные инъекции.

— Ситуация показывает, что снижение требований к кандидатам при одновременной организации корпоративного обучения и повышения квалификации может быть эффективным ответом на кадровый дефицит. Это один из инструментов, находящихся в руках самих работодателей. Такой подход позволяет не только расширить воронку найма, но и управлять ситуацией за счет внутренних ресурсов компании, повышая собственную эффективность и устойчивость на рынке труда, — отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

