Глава Ленинского района Новосибирска Гриб погиб на охоте

Глава администрации Ленинского района Александр Гриб погиб на охоте в Доволенском районе.​​​​​​​ В правоохранительных органах сообщили, что Гриб получил пулевое ранение.

В Минприроды региона сообщили, что трагедия произошла во время «коллективной охоты в закрепленных охотничьих угодьях Доволенского района».

На месте происшествия работали правоохранители. Причины происшествия выясняются.

Прокуратура Новосибирской области осуществляет контроль над ходом и результатами уголовно-процессуальной проверки.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, Ассоциация «Совет муниципальных образований Новосибирской области» выразили соболезнования в связи со смертью Гриба.

Александр Гриб родился в 1965 году. В 1985-м он окончил Кустанайский строительный техникум, а в 1991-м — Новосибирский институт народного хозяйства. Начал работать простым рабочим в «Агропромдорстрое», а затем перешел на руководящие должности в городских промышленных компаниях. В 2015 стал первым заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска. С 18 сентября 2019 года занимал пост главы администрации района.

Ранее редакция сообщала о том, что режиссёр легендарной картины «Завтра была война» скончался на 71-м году жизни.