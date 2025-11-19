Рекламодателям

Минздрав прокомментировал смерть школьника в Новосибирской области

  • 19/11/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
В Коченеве подросток упал в обморок и умер
Подросток упал на улице в обморок и умер, не дождавшись скорой помощи

В рабочем поселке Коченево в Новосибирской области внезапно умер 13-летний подросток. Как сообщает телеграм-канале Mash Siberia, во время прогулки 13-летнему мальчику стало плохо. Друзья были рядом и сразу побежали за помощью к его родным. Прохожие вызвали скорую, но она не приезжала в течение полутора часов. При этом, по словам местных жителей, станция скорой помощи находится всего в десяти минутах езды.

Такие задержки с медицинской помощью, по информации Mash Siberia,  в поселке происходят регулярно. Заместитель главврача коченевской больницы не смогла объяснить матери, потерявшей сына-школьника, причину сложившейся ситуации. Однако сами медики озвучили изданию свою версию инцидента. По их словам, на трёх автомобилях, включая старый УАЗ, они обслуживают весь район, где проживает 46,7 тысячи человек. Когда поступает сразу несколько экстренных вызовов, возникают проблемы.

— Данная ситуация произошла в конце сентября. В настоящее время министерством здравоохранения Новосибирской области и правоохранительными органами ведутся проверки работы отделения скорой медицинской помощи Коченевской ЦРБ, — отмечается в сообщении Минздрава Новосибирской области.

Как отмечается в комментарии, ведомство регулярно обновляет автопарк своих учреждений. В 2021, 2022 и 2023 годах Коченевская центральная районная больница получила новые автомобили скорой помощи класса В, полностью оснащенные всем необходимым.

Коченевский межрайонный следственный отдел начал проверку.

Напомним, в начале января в Новосибирской области подвели итоги создания единой диспетчерской службы, которая объединила станцию скорой медицинской помощи Новосибирска и шесть отделений. За первые сутки 2025-го года среднее время ожидания бригад по таким вызовам составило 16 минут, при нормативе в 20. Единый диспетчерский центр помогает «скорой» работать с вызовами в Новосибирске и четырёх районах области: Новосибирском, Мошковском, Колыванском и Коченевском.

Ранее редакция приводила объяснение Минздрава области о том, с чем может быть связано долгое ожидание скорой. 

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

1 907

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : смерть подросток


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Госдуме России деструктивный контент хотят приравняют к экстремистскому
19/11/25 16:00
Власть Общество Право&Порядок
На форуме "Дикоросы" в Новосибирске провели шаманский обряд очищения
19/11/25 15:35
Общество
Снижение порога НДС в России ударит по бизнесу с выручкой около 25 млн в год
19/11/25 15:00
Бизнес Власть
Прокуратура проверила 900 учреждений образования Новосибирской области
19/11/25 14:30
Власть Образование Общество
Свыше пяти тысяч вакансий поваров и кондитеров разместили новосибирские компании
19/11/25 14:00
Бизнес Общество
Минздрав прокомментировал смерть школьника в Новосибирской области
19/11/25 13:30
Медицина Общество
«Рынок остывает»: количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%
19/11/25 13:00
Бизнес Общество
Гёдза вместо пельменей: в магазинах Новосибирска зарегистрирован резкий рост спроса на продукты из Азии
19/11/25 12:30
Бизнес Общество Рынки
Убежать от зимы: где в Крыму россияне покупают квартиры для отдыха
19/11/25 12:10
Недвижимость
«За душу взяло»: новосибирские дети покорили импровизированным концертом пассажиров столичной подземки
19/11/25 12:00
Общество
«Вам сколько отрезать?»: россиянам предлагают покупать квартиры по квадратным метрам без ипотеки
19/11/25 11:30
Власть Недвижимость Общество
Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске
19/11/25 11:00
Общество Право&Порядок
«Нам говорили, что Хилок — все!»: жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю
19/11/25 10:30
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирской области БПЛА начали следить, где животноводы складируют навоз
19/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
«Мы это уже проходили»: производство цемента в Новосибирской области возвращается к уровню 2017 года
19/11/25 9:30
Бизнес Промышленность
Новосибирск стал центром притяжения для IT-талантов
19/11/25 9:00
Технологии
Во всех книжных магазинах Новосибирска срочно изъяли один роман Стивена Кинга
19/11/25 8:30
Бизнес Общество
«Под влиянием нейросетей»: в Новосибирске выросло количество тату-салонов
18/11/25 19:00
Бизнес Общество
«Вместо электросамокатов»: в новосибирских парках начали сдавать в аренду электроснегокаты
18/11/25 18:00
Бизнес Город Общество
Новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске
18/11/25 17:30
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять