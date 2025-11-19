Минздрав прокомментировал смерть школьника в Новосибирской области

В рабочем поселке Коченево в Новосибирской области внезапно умер 13-летний подросток. Как сообщает телеграм-канале Mash Siberia, во время прогулки 13-летнему мальчику стало плохо. Друзья были рядом и сразу побежали за помощью к его родным. Прохожие вызвали скорую, но она не приезжала в течение полутора часов. При этом, по словам местных жителей, станция скорой помощи находится всего в десяти минутах езды.

Такие задержки с медицинской помощью, по информации Mash Siberia, в поселке происходят регулярно. Заместитель главврача коченевской больницы не смогла объяснить матери, потерявшей сына-школьника, причину сложившейся ситуации. Однако сами медики озвучили изданию свою версию инцидента. По их словам, на трёх автомобилях, включая старый УАЗ, они обслуживают весь район, где проживает 46,7 тысячи человек. Когда поступает сразу несколько экстренных вызовов, возникают проблемы.

— Данная ситуация произошла в конце сентября. В настоящее время министерством здравоохранения Новосибирской области и правоохранительными органами ведутся проверки работы отделения скорой медицинской помощи Коченевской ЦРБ, — отмечается в сообщении Минздрава Новосибирской области.

Как отмечается в комментарии, ведомство регулярно обновляет автопарк своих учреждений. В 2021, 2022 и 2023 годах Коченевская центральная районная больница получила новые автомобили скорой помощи класса В, полностью оснащенные всем необходимым.

Коченевский межрайонный следственный отдел начал проверку.

Напомним, в начале января в Новосибирской области подвели итоги создания единой диспетчерской службы, которая объединила станцию скорой медицинской помощи Новосибирска и шесть отделений. За первые сутки 2025-го года среднее время ожидания бригад по таким вызовам составило 16 минут, при нормативе в 20. Единый диспетчерский центр помогает «скорой» работать с вызовами в Новосибирске и четырёх районах области: Новосибирском, Мошковском, Колыванском и Коченевском.

