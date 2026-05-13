Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил увеличить минимальную заработную плату медицинских сестер до 130–140% от средней по региону. Это предложение было сделано в условиях острой нехватки кадров и высокой нагрузки на медицинских работников.

— Зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем, — написал Леонов в Telegram-канале.

Леонов подчеркнул, что основными причинами массового ухода сотрудников среднего медицинского звена являются недостаточное вознаграждение, чрезмерные рабочие нагрузки, включая двенадцатичасовые смены, а также значительные бюрократические барьеры: до трети рабочего времени может уходить на оформление документов.

По словам председателя, если углубиться в детали, то в регионах уровень укомплектованности часто не достигает 70–80%, а в сельских районах ситуация еще более сложная. Это происходит потому, что молодые специалисты неохотно выбирают эту профессию или увольняются в течение первого года, в то время как опытные сотрудники покидают свои должности из-за эмоционального выгорания и низкой мотивации.

По данным Новосибирскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в январе-феврале 2026 года составляла 89305 рублей.

