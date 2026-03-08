Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Среди поощренных — директора, инженеры и научный сотрудник СО РАН

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

От ООО «Карачинский источник» награждены заместитель директора по экономике Елена Нагорнова и директор Сергей Хританков. Им вручили Почетные грамоты президента. Главный бухгалтер этой же компании Татьяна Котова удостоена благодарности главы государства.

Сразу восемь работников удостоены наград в атомной отрасли. От ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» Почетные грамоты получили руководитель направления планово-экономического отдела Елена Брекулева, ведущий инженер отдела автоматизированных систем Иван Дорофеев и начальник лаборатории Александр Хлытин. Благодарности объявлены аппаратчику прокалки и восстановления Николаю Кравцу и ведущему инженеру отдела учета и контроля ядерных материалов Елене Андреевой.

Также за работу в атомной отрасли благодарности получили сотрудники новосибирского филиала АО «Гринатом». Среди них начальник управления инфраструктуры информационных технологий Андрей Богуславский, ведущие специалисты Людмила Голубцова и Евгений Кирюхин, а также эксперт Олег Мирошниченко.

В списке награжденных оказался и представитель науки. Благодарность президента объявлена директору Института «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук Матвею Федину.

Всего в Сибирском федеральном округе поощрены жители пяти регионов. Помимо Новосибирской области, награды получили представители Кемеровской области — Кузбасса, Томской области, Красноярского края и Иркутской области. Больше всего награжденных в Томской области и Кузбассе, где отметили работников атомной отрасли, здравоохранения и проектных институтов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области наградили многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть».

Фото предоставлено Сибирским окружным информационным центром

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : Почетная грамота поощрение президента

29
0
0
Предыдущая статья
Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Автор: Оксана Мочалова

Вслед за выпускниками медицинских вузов обязательную отработку по специальности могут ввести и для выпускников строительных вузов. С такой инициативой выступил Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

— Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть вопросы: о закреплении необходимости обязательной отработки по специальности для выпускников строительных ВУЗов, получивших образование за счет средств бюджета, — говорится в проекте рекомендаций по итогам круглого стола «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».

Читать полностью

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Читать полностью

Новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями

Автор: Оксана Мочалова

В преддверии Международного женского дня спрос на сладкие подарки в российских городах-миллионниках, включая Новосибирск, традиционно взлетает не менее чем в три раза. Такую динамику за последние три года зафиксировали аналитики геосервиса 2ГИС, изучив рынок кондитерских.

Исследование показало, что структура кондитерского рынка в разных городах сильно различается. В среднем по миллионникам основу ассортимента составляют готовые торты (26%) и торты на заказ (21,5%). Далее с большим отрывом следуют меренговые рулеты (9,7%), конфеты и шоколад ручной работы (по 8,6%), а также турецкие сладости (7,9%). Однако география вносит свои коррективы в эти предпочтения.

Читать полностью

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Автор: Юлия Данилова

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на Родину возвращены еще 300 военнослужащих, среди которых двое — жители Новосибирска и Куйбышевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Напомним, в ходе российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области.

— Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, —подчеркнула Зерняева.

Читать полностью

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Центральный районный суд Новосибирска принял обеспечительные меры по деревянному дому, расположенному по адресу Инская, 19. Его в свое время не признали памятником, и сейчас он попал в зону строительства нового квартала. Строители считают, что спасать в доме, построенном более 100 лет назад, уже нечего. Защитники наследия думают иначе.

Административный иск о признании незаконным действия (бездействия) Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в отношении дома на Инской был подан 26 января. Вскоре было принято решение об обеспечительных мерах.

Читать полностью

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские книжные магазины начали массово оклеивать книги знаками и надписями, предупреждающими о том, что в тексте упоминаются наркотики, психотропные вещества и их аналоги. Согласно требованиям закона 224-ФЗ, вступившего в силу 1 марта 2026 года, такой маркировке подлежат произведения литературы и искусства, в которых есть любые упоминания о запрещенных веществах.

Журналист Infopro54 посетил один из крупнейших книжных магазинов Новосибирска и за полчаса насчитал на его полках более трехсот книг, на которые наклеены спецзнаки (треугольник с восклицательным знаком внутри) и текстовая маркировка, которая сообщает о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Как объяснил сотрудник торгового зала, большую часть книг оклеили его коллеги.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Бизнес

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Бизнес

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Бизнес Общество Туризм

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Общество

Новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями

Власть Общество

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Авто

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Культура Общество

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Общество

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Город

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Бизнес Общество

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Бизнес Власть

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Медицина Общество

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Бизнес

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Бизнес Город Общество

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Финансы

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности