Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

От ООО «Карачинский источник» награждены заместитель директора по экономике Елена Нагорнова и директор Сергей Хританков. Им вручили Почетные грамоты президента. Главный бухгалтер этой же компании Татьяна Котова удостоена благодарности главы государства.

Сразу восемь работников удостоены наград в атомной отрасли. От ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» Почетные грамоты получили руководитель направления планово-экономического отдела Елена Брекулева, ведущий инженер отдела автоматизированных систем Иван Дорофеев и начальник лаборатории Александр Хлытин. Благодарности объявлены аппаратчику прокалки и восстановления Николаю Кравцу и ведущему инженеру отдела учета и контроля ядерных материалов Елене Андреевой.

Также за работу в атомной отрасли благодарности получили сотрудники новосибирского филиала АО «Гринатом». Среди них начальник управления инфраструктуры информационных технологий Андрей Богуславский, ведущие специалисты Людмила Голубцова и Евгений Кирюхин, а также эксперт Олег Мирошниченко.

В списке награжденных оказался и представитель науки. Благодарность президента объявлена директору Института «Международный томографический центр» Сибирского отделения Российской академии наук Матвею Федину.

Всего в Сибирском федеральном округе поощрены жители пяти регионов. Помимо Новосибирской области, награды получили представители Кемеровской области — Кузбасса, Томской области, Красноярского края и Иркутской области. Больше всего награжденных в Томской области и Кузбассе, где отметили работников атомной отрасли, здравоохранения и проектных институтов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области наградили многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть».