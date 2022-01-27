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Взаиморасчеты мэрии и «Дискуса» могут подкосить репутацию муниципалитета

  • 27/01/2022, 17:00
Автор:
новости Новосибирска
При этом застройщик избегает объяснения с депутатами.

На декабрьской сессии горсовета было заявлено, что в рамках постоянной комиссии по муниципальной собственности будет рассмотрен вопрос по долгам ГК «Дискус» перед муниципалитетом. Однако его рассмотрение сегодня сорвал сам должник. Собственник «Дискуса», депутат горсовета Алексей Джулай («Единая Россия») не пришел на комиссию. Председатель Сергей Бондаренко («Единая Россия») сообщил об этом только после начала комиссии.

В повестке дня произошли изменения, сообщил председатель комиссии. Вчера поступило обращение Алексея Юрьевича Джулая с просьбой перенести рассмотрение вопроса на февраль либо март 2022 года в связи с невозможностью личного присутствия. В связи с тем, что он сам лично не присутствует, он не может дать комментарий, пояснение, представить документы.

О причинах «невозможности личного присутствия» Алексея Джулая Сергей Бондаренко не сообщил.

Стоит напомнить, что обсуждение вопроса на комиссии инициировал сам Джулай, впервые за долгое время именно с этой целью посетивший сессию горсовета.  До этого на сессии в начале декабря ситуацию с долгами компании перед муниципалитетом подняли несколько депутатов от оппозиции:  Александр Бурмистров (КПРФ), Игорь Украинцев и Ростислав Антонов (оба независимые).

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Срыв обсуждения «долгового» вопроса сегодня, 27 января 2022 года, депутаты-оппозиционеры расценили «как минимум, в качестве неуважения собственника «Дискуса» не только к коллегам по депкорпусу и мэрии Новосибирска, но и к городу в целом».

За 2,5 месяца, что прошли с сессии 3 декабря достаточный срок, чтобы ответить на те вопросы, которые были заданы, заявил Александр Бурмистров. До сих пор ответов нет. Поэтому, думаю, в связи с этим корректно и правильно будет обсуждать этот вопрос максимально публично. Нас часто призывают: если есть какие-то вопросы, давайте в рабочем порядке на комиссии обсудим. Но вот не получается у нас.

Начальник правового управления горсовета Ольга Кондратенко заверила, что вопрос может быть рассмотрен на сессии 14 февраля, как минимум, в разделе «Разное» с участием начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского и представителя областного управления Федеральной службы судебных приставов. Но не в отношении персонально Джулая с «Дискусом», а в разрезе общей ситуации по должникам-арендаторам.

Как я понял, у мэрии были обязательства, которые не исполнены, заявил Бурмистров. Эти обязательства имеют ссылку на договоры между строительной компанией и мэрией. К сожалению, эти договоры по площадке на Просторном, на Плющихинском в открытом доступе не находятся, ознакомиться с ними не удается, несмотря на то, что отправляю официальные письма. Я бы попросил вас, Сергей Валентинович (Бондаренко. Ред.), запросить в комиссию копии договоров. Когда мы их увидим, мы сможем дискутировать с какой-то более содержательной позицией.

Масла в огонь подлил опередивший председателя комиссии начальник ДЗиО Георгий Жигульский, грудью вставший на защиту секретных договоров.

С уважением относимся ко всем депутатским запросам, внимательно их рассматриваем, заявил чиновник, оппонируя Бурмистрову. Просто хотел бы напомнить, что договорные отношения двух субъектов не могут являться третьей стороне без согласия обеих сторон. Джулай согласия пока не дал.

Такой ответ только еще больше накалил обстановку.

Слушайте, он предъявляет нам претензии! так эмоционально отреагировал Бурмистров на реплику Жигульского. Народную землю раздают, а мы не можем понять, за что нам еще претензии. Сотни миллионов рублей отсуживают. Покажите документы! Покажите договоры, в которых эти требования прописаны! Мы что, клоуны здесь все что ли? Мы депутаты горсовета!

Не менее резко высказался Ростислав Антонов, по мнению которого, такая ситуация ударит, прежде всего, по репутации мэрии и лично главы города Анатолия Локтя, которому на предстоящей сессии предстоит отчитываться перед депутатами о годовой работе. В настоящее время профильная комиссия уже заслушала отчеты глав районов, а в начале следующей недели депутаты будут давать оценку по итогам отчетов всех заместителей мэра. В этот раз ни мэра, ни кого-то из его заместителей на заседании комиссии не было. Однако присутствовали представители еще одного «кредитора» — ООО «Сибирской генерирующей компании», которые ушли после того, как стало известно, что владельца «Дискуса» не будет.

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Те почти полмиллиарда рублей из бюджета это не повод выразить недоверие мэру? заявляет Ростислав Антонов. Думаю, многие депутаты именно из-за этой истории проголосуют против отчета. Это бесхозяйственность — бюджет потерял деньги. Мэрия говорит, что не было претензий, а потом появляется решение суда о взыскании 400 млн рублей. Почему мэрия отзывает исполнительное производство к компаниям «Дискуса»? Сегодня, если мы могли бы задать вопросы Джулаю, он бы объяснился, мы что-то поняли может, не пришлось бы это обсуждать на сессии и не был бы нанесен ущерб репутации мэрии. Мэрия в этой ситуации выглядит как безвольная тряпка, и сегодня мы еще раз в этом убедились.

По мнению депутата Игоря Украинцева, текущая ситуация не в лучшую сторону сказывается и на имидже депутатского корпуса в целом.

Этот вопрос профанируется, считает Украинцев. А вопросов все больше. По поводу проигранного суда и дороги в 400 млн, которая столько не стоит. Почему структурные подразделения мэрии забирают исполнительные листы? Мы должны были обсудить самовольные строения: вместо магазина строится газовая котельная, которая может привести к техногенным катастрофам. От этих вопросов, получается, убегает не только Алексей Юрьевич Джулай, но по большому счету и мы. Мы, депутаты, замалчивая эту историю, тоже становимся соучастниками потенциальной катастрофы.

На момент публикации материала комментарий по ситуации в группе «Дискуса» редакции получить не удалось.

Напомним, что в мае 2021 года мэрия Новосибирска подала сразу 14 исков по взысканию задолженности с ООО «Дискус-Строй». По одному из исков муниципалитет планировал взыскать 29,1 млн рублей долгов и пени по договору аренды земельного участка площадью 41079 кв. м, расположенного в пределах Октябрьского района города Новосибирска по улице Лобова. Однако компания предъявила муниципалитету встречный иск почти на 400 млн рублей. Застройщик указал на отсутствие муниципального финансирования при строительстве автодорог в микрорайоне «Плющихинский». После рассмотрения документов дела суд обязал застройщика погасить задолженность перед мэрией по аренде земли, а мэрию — рассчитаться с застройщиком за построенные дороги. В конце января 2022 года стало известно об отзыве руководством муниципалитета исполнительных листов на общую сумму 76,4 млн рублей по более ранним долгам «Дискуса». Об этом представители мэрии сообщили в официальном ответе на запрос общественника Евгения Митрофанова. По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость застройщик Долги за землю Горсовет


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