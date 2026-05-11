В Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег

В Новосибирской области после непродолжительного майского тепла ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Новосибирского гидрометцентра, уже 11 и 12 мая в регион придут возвратные заморозки и мокрый снег.

Похолодание началось 10 мая с прохождением холодного атмосферного фронта через всю территорию области. К вечеру 10 мая столбики уличных термометров опустились до +7…8 градусов. То есть за сутки похолодало на 20 градусов.

Однако самые тревожные прогнозы касаются ближайших ночей. 11 мая регион окажется в тыловой части циклона, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. При этом по северу области ожидается небольшой мокрый снег. Ночью температура составит от 0 до +5 градусов, а по северным районам местами опустится до -5 градусов. Днем 11 мая воздух прогреется не выше +5…10 градусов.

В ночь на 12 мая столбики термометров покажут 0…+2 градуса тепла, днем температура поднимется лишь до +6…8 градусов.

Внезапное похолодание, которое синоптики называют возвратными заморозками, представляет собой кратковременное понижение температуры у поверхности почвы до нуля градусов и ниже после периода устойчивого весеннего тепла. Такие заморозки обычно происходят в ночные и утренние часы. Основная их причина — нестабильность атмосферных процессов весной. После тёплого циклона на его место часто вторгаются холодные арктические воздушные массы, что и приводит к резкому похолоданию.

Чаще всего заморозки случаются в ясные и безветренные ночи. Нагретая за день земля быстро отдаёт тепло в атмосферу через процесс, называемый радиационным выхолаживанием. Отсутствие облаков, которые могли бы удержать тепло, лишь усугубляет ситуацию, и приземный слой воздуха стремительно остывает до критических отметок. Распознать приближение заморозков можно по нескольким признакам. Это резкое прояснение к вечеру после пасмурного дня, наступление полного безветрия, быстрое падение температуры после заката, непривычно сухой воздух и прогнозируемая ночная температура в пределах +1…4 градусов, при которой у земли она будет на два-три градуса ниже.

Грядущие заморозки вызывают особую тревогу, поскольку в Новосибирской области уже началось цветение многих культур. На садовых участках активно цветут смородина и жимолость, пробуждаются и другие плодовые и ягодные растения. Для них даже кратковременное понижение температуры ниже нуля может обернуться серьёзными последствиями. В группе риска находятся не только ягодные кустарники вроде смородины, крыжовника и малины, но и плодовые деревья — вишня, слива, яблоня. Возвратные заморозки способны повредить цветки и завязи, вызвать усыхание и пожелтение листьев, замедлить рост, а молодые растения могут и вовсе погибнуть. Всё это неизбежно сказывается на будущем урожае. Садоводам рекомендуют внимательно следить за прогнозом погоды и, по возможности, подготовиться к непогоде, чтобы защитить посадки и сохранить цветущие растения.

