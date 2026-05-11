В Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег

Автор: Мария Гарифуллина

Это может навредить многим культурам

В Новосибирской области после непродолжительного майского тепла ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Новосибирского гидрометцентра, уже 11 и 12 мая в регион придут возвратные заморозки и мокрый снег.

Похолодание началось 10 мая с прохождением холодного атмосферного фронта через всю территорию области. К вечеру 10 мая столбики уличных термометров опустились до +7…8 градусов. То есть за сутки похолодало на 20 градусов.

Однако самые тревожные прогнозы касаются ближайших ночей. 11 мая регион окажется в тыловой части циклона, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. При этом по северу области ожидается небольшой мокрый снег. Ночью температура составит от 0 до +5 градусов, а по северным районам местами опустится до -5 градусов. Днем 11 мая воздух прогреется не выше +5…10 градусов.

В ночь на 12 мая столбики термометров покажут 0…+2 градуса тепла, днем температура поднимется лишь до +6…8 градусов.

Внезапное похолодание, которое синоптики называют возвратными заморозками, представляет собой кратковременное понижение температуры у поверхности почвы до нуля градусов и ниже после периода устойчивого весеннего тепла. Такие заморозки обычно происходят в ночные и утренние часы. Основная их причина — нестабильность атмосферных процессов весной. После тёплого циклона на его место часто вторгаются холодные арктические воздушные массы, что и приводит к резкому похолоданию.

Чаще всего заморозки случаются в ясные и безветренные ночи. Нагретая за день земля быстро отдаёт тепло в атмосферу через процесс, называемый радиационным выхолаживанием. Отсутствие облаков, которые могли бы удержать тепло, лишь усугубляет ситуацию, и приземный слой воздуха стремительно остывает до критических отметок. Распознать приближение заморозков можно по нескольким признакам. Это резкое прояснение к вечеру после пасмурного дня, наступление полного безветрия, быстрое падение температуры после заката, непривычно сухой воздух и прогнозируемая ночная температура в пределах +1…4 градусов, при которой у земли она будет на два-три градуса ниже.

Грядущие заморозки вызывают особую тревогу, поскольку в Новосибирской области уже началось цветение многих культур. На садовых участках активно цветут смородина и жимолость, пробуждаются и другие плодовые и ягодные растения. Для них даже кратковременное понижение температуры ниже нуля может обернуться серьёзными последствиями. В группе риска находятся не только ягодные кустарники вроде смородины, крыжовника и малины, но и плодовые деревья — вишня, слива, яблоня. Возвратные заморозки способны повредить цветки и завязи, вызвать усыхание и пожелтение листьев, замедлить рост, а молодые растения могут и вовсе погибнуть. Всё это неизбежно сказывается на будущем урожае. Садоводам рекомендуют внимательно следить за прогнозом погоды и, по возможности, подготовиться к непогоде, чтобы защитить посадки и сохранить цветущие растения.

Фото Infopro54

71
Автор: Юлия Данилова

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области в январе – феврале 2026 года составила 919,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 1,3%, свидетельствует статистика Новосибирскстата.

Больше всего новосибирцев работали в следующих отраслях:

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 132 дела с участием иностранных компаний. Это в 2,9 раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 384 таких дела. Данную статистику суд предоставил редакции Infopro54.

Снижение числа споров с иностранным элементом фиксируется по всем ключевым категориям. Помимо общего падения количества дел с зарубежными организациями, заметно сократилось и число исков о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным правообладателям. В 2025 году суд рассмотрел 92 таких дела.

Новосибирцы стали чаще отказываться от наследства

Автор: Оксана Мочалова

Получение наследства для многих выглядит как приятный сюрприз или решение жилищного вопроса. Однако «наследственный транш» может обернуться не только квартирой или счётом в банке, но и долгами предыдущего владельца. По оценкам экспертов, в России значительная часть наследников отказывается от имущества именно из-за неподъёмных кредитов усопшего.

В Нотариальной палате Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что предупреждение наследников о долгах изменило их поведение. Люди перестали вступать в наследство вслепую.

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который может существенно изменить правила поступления в магистратуру. Документ предлагает разрешить вузам принимать на следующую ступень образования только тех, чей предыдущий диплом совпадает по профилю с выбранной программой. Альтернативой станет наличие практического опыта работы по специальности.

Как поясняется в сопроводительных документах, главная цель инициативы — повысить качество высшего образования. Авторы законопроекта считают, что сейчас сложилась ситуация, когда выпускники бакалавриата идут в магистратуру по не связанным между собой направлениям.

Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Автор: Артем Рязанов

Многие новосибирцы-автолюбители сейчас планируют автопутешествия. В 2025 году наш регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма и интерес к такому виду отдыха продолжает расти. Судя по комментариям автопутешественников в соцсетях, они выбирают автомобили, так как это обходится дешевле, чем покупка билетов на самолет на всех членов семьи.

— Мы уже два раза путешествовали на юг. Детям очень понравилось, так как по дороге мы заезжали во многие города и знаковые исторические места. Мобильность — это очень удобно. Переживали, что дети плохо перенесут дорогу, но с этим проблем не было, — рассказала редакции Infopro54 Елена, мама двоих детей-школьников.

В новосибирских торговых центрах предлагают разместить музей науки

Автор: Юлия Данилова

Перед многими торговыми центрами сегодня стоит вопрос реконцепции и смены бизнес-модели. Эта тема актуальна и для владельцев, и для управляющих новосибирскими ТЦ. Об этом редакции Infopro54 сообщил основатель «Вау! Музей» и Wow Park (Бангкок, Таиланд) Евгений Зейналов. В середине апреля он был одним из спикеров форума коммерческой недвижимости CESA, который прошел в Новосибирске.

Выступая онлайн, Зейналов провел дистанционную экскурсию по музею, который создал в 2023 году.

