Новосибирцев предупредили о резком похолодании и мокром снеге

  • 28/09/2025, 17:00
Автор: Ольга Кирсанова
В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -5 градусов

Новая рабочая неделя для новосибирцев начнётся с резкого похолодания, заморозков и мокрого снега. По данным синоптиков, в период с 28 сентября на территории области ночные температуры ожидаются до 0…-5°C градусов. В начале недели ожидаются дожди с мокрым снегом при слабом ветре северных направлений.

В главном управлении МЧС напомнили, что в связи с похолоданием повышаются риски возникновения пожаров. Поэтому дачникам и людям, проживающим в частном секторе необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем.

— Не используйте самодельные обогревательные приборы. Не оставляйте топящихся печей без присмотра. Не сушите вещи на отопительных устройствах и не перегружайте электросеть, — предупредили жителей Новосибирской области ведомстве.

Кроме того, МЧС напомнило, что на каждом дачном участке необходимо иметь противопожарный инвентарь: ёмкости с водой, ящики с песком и первичные средства пожаротушения. При возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник, 29 сентября, столбики термометра в сибирской столице опустятся до 0…-1, местами пройдёт небольшой дождь. Днём воздух в городе прогреется до +5…+7 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер Северо-Восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

29 сентября в народном календаре — это день памяти святой Евфимии Всехвальной. В народе в этот день ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придёт поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Наши предки считали, что уборка в этот день помогает очистить дом от негативной энергии и привлечь удачу. Особенно полезно в этот день навести порядок в кладовках и убрать старые вещи. Так же на Евфимию занимались посадкой озимых зерновых, так как это обещает хороший урожай в новом году.

Кроме этого, в это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, её квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится. И сегодня квашеная капуста остаётся любимым и популярным способом добавить витаминов к зимнему столу.

