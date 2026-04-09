В новосибирском метро прокомментировали установку экранов посередине платформ

На станциях Новосибирского метрополитена установили рекламные видеоэкраны. Они размещены на стенах, а также посередине платформ — на металлических напольных опорах. Есть пассажиры, которые критически отнеслись к этим конструкциям.

На фотографии, которая иллюстрирует данный материал, хорошо виден цифровой экран, смонтированный на станции метро «Октябрьская». Сама опора занимает немного места, но пассажиры воспринимают её как помеху.

— Понятно, что всё можно обойти. Но всё-таки зачем ставить столбы посередине платформ? Не буду говорить о том, как это выглядит и как влияет на вид станций, хотя тут тоже есть вопросы. Но главное то, что это — препятствие на пути людей. Экраны развесили везде, но в вестибюлях на стене они не мешают проходу, а на платформах — мешают. Особенно когда людей много, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 житель Новосибирска Александр.

Редакция направила руководству Новосибирского метрополитена запрос о выборе и согласовании мест для размещения цифровых экранов и получила такой ответ:

— Рекламные конструкции типа «видеоэкран» размещены на следующих станциях метрополитена: «Заельцовская», «Гагаринская», «Красный проспект», «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Речной вокзал», «Студенческая», «Площадь Маркса», «Сибирская», «Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина», «Берёзовая роща», «Золотая нива». Места для размещения рекламных конструкций не препятствуют проходу пассажиров, исключают перекрытие пассажирам визуального доступа к информации, размещённой на других конструкциях, также расположенных на станциях. В целях привлечения внимания пассажиров метрополитена и исключения случаев травмирования стойки для размещения видеоэкранов дополнительно оборудованы жёлтой сигнальной лентой. Яркость видеоэкранов настроена с учётом требований, обеспечивающих безопасность передвижения как пассажиров, находящихся на станции, так и подвижного состава, и не превышает допустимый уровень. При подготовке проекта установки рекламных конструкций учитывались не только требования, касающиеся безопасности перевозочного процесса, но и требования к сохранению художественного облика станций, — говорится в ответе МУП «Новосибирский метрополитен» на запрос Infopro54.

В метрополитене сообщили, что в общей сложности на станциях размещается 67 видеоэкранов. Договоры о предоставлении во временное пользование мест для их размещения заключены метрополитеном по результатам проведения аукциона с согласия мэрии города Новосибирска.

Добавим, что в июле 2025 года оператором цифровой рекламы в Новосибирском метро стала Группа Russ, входящая в состав Объединённой компании Wildberries & Russ.

