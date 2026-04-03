Прокуратура Новосибирска вступилась за уволенного главу метрополитена

Прокуратура Новосибирска потребовала восстановить в должности бывшего начальника метрополитена Аркадия Чмыхайло, уволенного 6 февраля. Иск подан в Центральный районный суд к департаменту транспорта мэрии. Надзорное ведомство считает увольнение незаконным и требует также оплатить вынужденный прогул и компенсировать моральный вред, сообщает информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

По данным источника издания, Чмыхайло — человек непубличный, кадровый офицер и генерал-майор. До 2015 года он возглавлял пограничное управление ФСБ по Новосибирской области, затем перешел на должность начальника службы безопасности метро, а с 2017 года руководил всем МУП. На этом посту он сменил более публичного Андрея Ксензова. Многие воспринимали приход Чмыхайло как усиление команды бывшего мэра Анатолия Локтя. При этом он остался в должности после ухода Локтя.

Отставка в феврале 2026 года, по информации ЦДЖ, выглядит не как плановая ротация, а как следствие отраслевого конфликта. Решение о смене руководителя, по информации издания, принял первый вице-мэр по городскому хозяйству Иосиф Кодалаев. Для самого Чмыхайло увольнение стало неожиданностью — его поставили перед фактом, и речи об уходе по собственному желанию не шло. ЦДЖ пишет, что трудовой договор расторгли по неконкретной статье Трудового кодекса об «иных основаниях».

Исполняющим обязанности главы метрополитена был назначен Максим Серебренников, в начале марта он стал полноценным руководителем. Когда история, казалось, завершилась, вмешалась прокуратура. Авторы ЦДЖ отмечают, что в Новосибирске бывали случаи оспаривания увольнений чиновниками, но, чтобы надзорное ведомство само вступалось за руководителя и требовало его восстановления, они не припомнят. Сам Чмыхайло в суд не обращался. По мнению ЦДЖ, через обращение в суд прокуратура в очередной раз указала мэрии на проблемы в городском хозяйстве, пусть и в необычной форме.

Ранее редакция сообщала, что новосибирское метро завершило год с убытком в 23 млн рублей.