Статью Infopro54 о рынке микрофинансирования оценили на федеральном уровне

Корреспондент и главный редактор Infopro54 Юлия Данилова второй раз стала лауреатом Всероссийского конкурса СРО «Микрофинансирование и Развитие» среди журналистов и публичных экспертов рынка в номинации «Профессионализм. Региональные СМИ». В этой номинации оценивалась компетентность раскрытия специфики функционирования микрофинансового рынка и деятельности микрофинансовых организаций.

Жюри конкурса отметило материал «Из-за новых ограничений российский рынок МФО могут покинуть до 50% компаний», опубликованный на бизнес-портале Infopro54.

Отметим, что в прошлом году Юлия Данилова также стала лауреатом конкурс в этом номинации с материалом «В МФО усилится переток отказного трафика из банков».

Редакция Infopro54 регулярно публикует материалы о ключевых трендах на рынке микрофинансирования, а также комментарии экспертов — участников рынка об этих изменениях.

Среди лауреатов конкурса журналисты таких изданий, как «Ведомости», «Коммерсант» и т.д.

Всероссийский конкурс «Микрофинансирование и Развитие» среди журналистов и публицистов — авторов материалов в СМИ на тему микрофинансирования в России прошел в конце сентября восьмой раз. Организатором конкурса с 2013 года выступает СРО «МиР». В номинации «Профессионализм. СМИ» отбираются лучшие материалы о микрофинансировании с компетентным раскрытием специфики функционирования микрофинансового рынка и деятельности для микрофинансовых организаций.

Главная цель конкурса — поиск и поощрение авторов публикаций и представителей микрофинансового рынка, внесших существенный вклад в достоверное информирование общества о текущем состоянии, регуляторных изменениях, происходящих на рынке, а также обеспечению защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение их финансовой грамотности.

Ранее редакция сообщала о том, что микрофинансовый рынок сталкивается с новыми вызовами.