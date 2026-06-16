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Актуальный разговор Общество Финансы

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Автор: Юлия Данилова

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Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отмечает, что после «помощи» таких специалистов у заемщиков только усугубляются проблемы с долгом.

Активизация раздолжнителей

— Марина Валерьевна, какова статистика по количеству жалоб потребителей на МФО в первом квартале 2026 года в Новосибирской области, в Сибири?

— В первом квартале 2026 года новосибирцы направили в Банк России 380 жалоб на микрофинансовые организации. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре жалоб стали преобладать претензии, связанные с управлением долгом. В частности, новосибирцы жаловались, что компании не предоставляют копии документов для проверки начисления процентов, а также заявляли о проблемах с погашением задолженности.

— С чем связана такая динамика жалоб?

— Такой рост отчасти спровоцировала деятельность так называемых раздолжнителей —недобросовестных компаний, которые обещают клиентам списать все долги без последствий.

Раздолжнители опасны тем, что после их «помощи» у людей только усугубляются проблемы с долгом. Они призывают прекратить всякие контакты с кредитором, а со своей стороны составляют и направляют в микрофинансовые организации шаблонные документы, которые клиент мог бы составить бесплатно. При этом работают за деньги, причем большие — иногда для оплаты их услуг люди вынуждены влезать в новые долги. Часто по итогу у клиентов раздолжнителей ситуация усугубляется — они остаются с просрочкой, их кредитная история испорчена.

— Насколько проблема раздолжнителей актуальна в целом для новосибирского, сибирского рынка кредитования?

— Проблема точно существует, но о ее масштабах могут, скорее, сказать коммерческие банки, которые видят последствия работы раздолжнителей. Мы, как регулятор, получаем негативные сигналы от участников рынка и видим, что из-за раздолжнителей у людей формируется искаженное представление о банкротстве. Они не осознают, что это сложная юридическая процедура с целым рядом негативных последствий. Кроме того, раздолжнители вредны еще и тем, что провоцируют людей создавать просрочку или впустую тратить деньги. Часто они делают проблемы с выплатами долгов еще хуже.

Также есть и негативные последствия для банков и микрофинансовых организаций. Речь о клиентах, которые не идут на контакт, наращивая просрочки и доводя дело до судебных приставов или коллекторов. Такие истории оборачиваются ужесточением риск-политики кредиторов.

Стандарт комплексного урегулирования задолженности

— Как заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, защититься от раздолжнителей?

— Банк России вместе с участниками финансового рынка и добросовестными юридическими компаниями прорабатывает вопросы стандартизации и регулирования деятельности долговых консультантов. Правила работы должны быть понятны и прозрачны, чтобы человек, оказавшийся в тяжелой финансовой ситуации и не справляющийся с долгом, понимал, что ему делать, и был уверен, что ему помогут.

Сейчас на рынке есть большое количество инструментов помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, — одни предусмотрены законодательством (например кредитные каникулы, ипотечные каникулы), а другие предлагают сами кредиторы (реструктуризация, рефинансирование).

— А если у человека несколько кредитов в разных банках и МФО?

— Для таких случаев сегодня тоже есть решение. С 2023 года на финансовом рынке действует стандарт комплексного урегулирования задолженности. Механизм работает следующим образом: если у человека кредиты в нескольких финансовых организациях и он понимает, что не справляется с ними, то он может прийти в свой банк и попросить реструктурировать долг со всеми кредиторами одновременно. Вся процедура занимает 30 дней: банки и другие кредиторы договорятся между собой, кому и в каком порядке должник будет выплачивать долги.

— Этот стандарт носит добровольный характер?

— Да, сегодня к нему подключилось несколько десятков кредиторов, а на рынке их несколько сотен, включая МФО и коллекторов, поэтому мы считаем, что он должен быть обязательным для всех по закону. Мы принимаем участие в работе над законопроектом о комплексном урегулировании задолженности, он уже находится на рассмотрении в Госдуме. Он определит процедуру, с помощью которой один участник рынка сможет организовать урегулирование всех долгов клиента — в том числе у других кредиторов. Если человек допустит просрочку, а кредитор потребует вернуть долг, то сперва он должен будет предложить человеку воспользоваться комплексным урегулированием задолженности. Если простыми словами, то человеку не нужно будет бегать по всем кредиторам и договариваться с каждым отдельно. Достаточно «постучаться» к тому, который уведомил о праве на комплексное урегулирование, и этот кредитор уже должен будет связаться с остальными и организовать всю процедуру. Конечно, для человека такой вариант значительно проще и намного менее затратный.

Связь между кредиторами будет обеспечиваться через Бюро кредитных историй (БКИ). Если они нарушат процедуру проведения комплексного урегулирования задолженности, человек сможет обратиться к финансовому уполномоченному.

Навязывание допуслуг

— С какими жалобами на МФО обращаются новосибирцы в Банк России?

— Как и год назад, новосибирцы жаловались на проблемы с возвратом денег за дополнительные услуги, проданные вместе с микрозаймом. Таких жалоб было около 40. У человека есть право отказаться от дополнительных продуктов или услуг в течение периода охлаждения — 30 дней с момента оформления договора. Кроме того, кредитор обязан уведомить, что от проданной дополнительной услуги можно отказаться, и описать процедуру. Важно, что заявление на расторжение договора нужно писать не МФО, а компании, которая оказывает дополнительную услугу. Если она не отвечает на обращение или отказывается возвращать деньги, то нужно связаться с кредитором — он несет ответственность за своих партнеров. Также о проблеме можно сообщить в Банк России, приложив всю переписку с компаниями и заключенный договор.

Еще одна частая категория жалоб новосибирцев — на порядок и сроки рассмотрения обращения клиентов микрофинансовыми организациями. Если человек считает, что МФО нарушила его права, первым делом надо действительно обратиться в саму организацию по официальным каналам или тем способом, который указан в договоре. На ответ у МФО есть 15 дней, если случай сложный и нужны дополнительные документы — 25 дней. Если сроки прошли, а ответа нет или пришла отписка — это уже повод написать регулятору. Как показывает практика, большинство проблем решается на уровне обращения к самим компаниям.

— Какова ситуация с кибермошенничествами на рынке МФО?

— Количество жалоб на кибермошенничество, когда на людей без их ведома оформляли микрозаймы, получали доступы в личные кабинеты клиентов через взлом Госуслуг или использовали социальную инженерию для получения персональных данных, снизилось.

Ранее редакция сообщала о том, что под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица. Их пытаются заставить погасить долги за бывших коллег, родственников и знакомых. 

Автор фото: Сибирское ГК Банка России.

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Рубрики : Актуальный разговор Общество Финансы

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : раздолжнители Просрочка МФО

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