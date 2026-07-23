Чёрные кредиторы маскировались под МФО в Новосибирске

В мае-июне 2026 года специалисты Сибирского главного управления Банка России обнаружили в Новосибирской области сразу трех нелегальных игроков на финансовом поле. В «черный список» регулятора попали две компании, маскирующиеся под микрофинансовые организации, и одна фирма, собиравшая деньги граждан под видом инвестиций в реальный бизнес.

Два выявленных «черных кредитора» работали по классической, но оттого не менее опасной схеме. Эти организации уже были исключены из официального реестра Центробанка и по закону обязаны были прекратить свою деятельность. Однако они продолжили выдавать займы, используя старые вывески и вводя клиентов в заблуждение. Согласно законодательству, использовать в названии аббревиатуры МКК, МФО или слово «ломбард» имеют право только те компании, которые состоят в госреестре.

Третий случай касается привлечения инвестиций. Компания публично обещала новосибирцам баснословную доходность — до 99% годовых — за вложения в автомобильный бизнес и сферу отдыха. Такая деятельность требует либо специальной лицензии Банка России, либо строгого соблюдения федерального законодательства, которых у данной фирмы не было.

Все три организации теперь внесены в предупредительный список Банка России. Это означает, что регулятор официально зафиксировал признаки нелегальной работы и предостерегает граждан от взаимодействия с ними.

— Если компания оказалась в предупредительном списке — это официальное предостережение о том, что финансовый регулятор увидел признаки незаконной работы на финансовом рынке. Чаще всего это значит, что она выдаёт себя за лицензированную и кредитует потребителей, не являясь профессиональным кредитором. Публично привлекать инвестиции граждан имеет право организация, у которой такое право предоставлено федеральными законами, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Он подчеркнул, что деятельность «черных» кредиторов находится вне правового поля. Такие компании часто назначают грабительские проценты и штрафы, а также могут попытаться изъять залоговое имущество даже при отсутствии просрочек. При незаконных инвестиционных схемах риски еще выше — вкладчик может потерять все свои сбережения.

С начала 2026 года в Новосибирской области выявлено и внесено в предупредительный список уже семь нелегальных кредиторов и две компании, незаконно привлекающих инвестиции.

Ранее редакция сообщала, что мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам.