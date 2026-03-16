Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии в пансионате Октябрьского района Новосибирска. На минувшей неделе в СМИ города появилась информация о том, что пенсионерку, которая находилась на попечении пансионата, довели до истощения, также у нее появились глубокие пролежни. Об этом сообщил сын женщины. По его словам, в октябре прошлого года семья была вынуждена на некоторое время поместить женщину в пансионат. За услугу за несколько месяцев было заплачено более 300 тысяч рублей.

— В феврале мы приехали забирать маму и нам выдали скелет с пролежнями. Ко всему прочему мама была грязная и неухоженная. Перед этим сотрудники пансионата отправляли маму на скорой с подозрением на инсульт, в больнице Ленинского района ей поставили диагноз «голодный обморок». После чего позвонили мне и сказали «забирайте ее», — цитирует КП-Новосибирск сына пациентки.

В пансионате изданию сообщили, что пациентка прибыла в тяжелом состоянии и жила одна в двухместной палате. Медицинские услуги предоставлялись по договору с клиникой, и персонал регулярно проводил обходы круглосуточно.

По данному факту СК организовало проверку на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

