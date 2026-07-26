Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Минобороны включили в отбор руководителей оборонных предприятий

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Ведомство будет оценивать кандидатов в совет директоров и правление по своим критериям

Правительство России расширило полномочия военного ведомства в сфере управления акционерными обществами с государственным участием. Согласно постановлению кабмина от 18 июля 2026 года, Министерство обороны теперь официально участвует в отборе кандидатов на ключевые руководящие посты в стратегических АО .

Речь идет о формировании единоличных и коллегиальных исполнительных органов, советов директоров и ревизионных комиссий. Поправки внесены в Положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями и использовании «золотой акции», утвержденное еще в 2004 году. Новый пункт документа закрепляет за Минобороны функцию по отбору кандидатов для этих органов управления.

Какие конкретно АО попадают под новые правила, в документе не перечисляется. Известно лишь, что это организации, указанные в абзаце втором пункта 1 Положения, который в основном охватывает предприятия ОПК и критически важную инфраструктуру.

Как именно военное ведомство будет выбирать претендентов, пока не разглашается. Известно, что Минобороны предстоит разработать и утвердить собственные критерии оценки кандидатов. Ранее в ведомстве уже анонсировали возврат к конкурсным процедурам при подборе руководителей для подконтрольных предприятий, обещая привлекать к этому процессу профессиональных рекрутеров и экспертов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская молодёжь активнее других идёт на вахту.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Оборонные предприятия минобороны госучастие

85
0
0
Предыдущая статья
Цена красной икры в Новосибирске обогнала общероссийскую

Цена красной икры в Новосибирске обогнала общероссийскую

Автор: Оксана Мочалова

Средняя цена килограмма красной икры в Новосибирске за первое полугодие 2026 года выросла на 6,2% — с 9 755 до 10 364 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат. В то время как в целом по стране эксперты АКРА зафиксировали снижение стоимости на 1–1,5%, в Новосибирске ценник на деликатес продолжает повышаться.

По данным ежемесячного мониторинга, в январе 2026 года килограмм икры лососевых пород в новосибирских магазинах стоил в среднем 9 755 рублей. К июню этот показатель достиг 10 364 рублей. Такая же цена фиксировалась в апреле, а в мае наблюдалась незначительная коррекция вниз (до 10 357 рублей). При этом тренд на повышение сохранился.

Читать полностью

Ситуация с бензином в Сибири остается напряженной

Автор: Оксана Мочалова

Ситуация с обеспечением автомобильным топливом в сибирских регионах остается напряженной. Такую оценку дал вице-премьер Александр Новак. По его словам, общая картина в России начинает выправляться: запуск нескольких НПЗ после ремонтов сократил очереди на большинстве заправок. Однако именно Сибирь остается регионом, где проблемы с горючим наиболее остры, а поставки решаются в ручном режиме на уровне федерального штаба.

В качестве основной меры поддержки рынка Новак объявил о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. По его словам, экспортные ограничения на дизельное топливо, введенные 8 июля, отменят по мере восстановления рынка, чтобы НПЗ не испытывали сложностей с переизбытком. Кроме того, федеральный штаб планирует временно снизить норматив продаж топлива на бирже с 10% до 2% — это позволит направлять объемы по прямым договорам. Решение оформят нормативными актами на следующей неделе.

Читать полностью

Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России стартует новый этап внедрения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он станет доступен для клиентов 21 крупнейшего банка, в том числе новосибирскихКак напомнил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин, речь идет именно о начале поэтапного процесса, а не о мгновенном переходе всей страны на новую валюту. Такой подход, по его словам, необходим для плавной адаптации инфраструктуры и позволяет людям постепенно привыкнуть к новым возможностям.

Цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а дополнительный инструмент, эмитентом которого выступает Центральный банк. По сути, это цифровой код, записи о котором хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на специальной платформе регулятора. Однако доступ к своему цифровому кошельку пользователи получат через привычные мобильные приложения своих банков.

Читать полностью

Суд пересмотрит дело главы новосибирского УЭБиПК

Автор: Оксана Мочалова

Судебная эпопея вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника новосибирской полиции Владимира Вялкова получила новое развитие. Фигурант громкого коррупционного дела, осужденный к длительному сроку лишения свободы, инициировал процедуру пересмотра решения суда. Соответствующая апелляционная жалоба уже поступила в вышестоящую инстанцию.

Помимо самого экс-полковника, несогласие с вердиктом Центрального районного суда выразили его защитник, а также сторона государственного обвинения. Все стороны процесса ждут рассмотрения своих претензий в апелляционном порядке.

Читать полностью

Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

Автор: Оксана Мочалова

В январе–июне 2026 года объем государственных и корпоративных закупок в Новосибирской области превысил 112 млрд рублей. Этот показатель оказался на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила редакции Infopro54 аналитическая служба площадки РТС-тендер на основе открытой информации Единой информационной системы (ЕИС).

По данным экспертов, заметно выросла не только сумма контрактов, но и эффективность расходования средств. Экономия бюджета по итогам торгов почти удвоилась. Если в первом полугодии 2025 года удалось сберечь 8,8 млрд рублей, то в этом году показатель достиг 15,6 млрд.

Читать полностью

Водительские права начали выдавать по новым правилам в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

С 21 июля 2025 года в Новосибирской области изменился порядок оформления водительских удостоверений. МФЦ и Госавтоинспекция перешли на электронный документооборот через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Бумажные носители при передаче сведений между ведомствами больше не используются. Проект реализован при участии регионального Минцифры.

Регламентный срок изготовления прав составляет 15 дней. По факту, после нововведения готовые удостоверения стали отдавать раньше — в среднем через 5–8 рабочих дней. Это касается всех случаев: замена, утрата или хищение документа. На скорость влияет конкретная загруженность подразделений, но в целом разрыв между регламентом и реальными сроками сохраняется.

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

Минобороны включили в отбор руководителей оборонных предприятий

Бизнес Экономика

Цена красной икры в Новосибирске обогнала общероссийскую

Бизнес Власть Общество

Ситуация с бензином в Сибири остается напряженной

Общество

Синоптики пообещали новосибирцам жаркую неделю с дождями и грозами

Бизнес Власть Финансы

Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Бизнес Экономика

Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

Общество

Ядовитый каракурт добрался до Новосибирской области

Власть Общество

Водительские права начали выдавать по новым правилам в Новосибирской области

Власть Технологии

Три железнодорожные станции Новосибирской области включили в программу цифровизации

Власть Общество

Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Власть Медицина Общество

Новосибирцы смогут покупать лекарства по рецептам в других городах

Общество

Дачные грядки превращаются в центр научных открытий для юных новосибирцев

Бизнес Общество

Новосибирская молодёжь активнее других идёт на вахту

Общество

Пенсионный разрыв между регионами превысил 23 тысячи

Общество

Новосибирцам объяснили, как не сорвать отпуск из-за бензина

Общество Туризм

Студенты сделали аудиогид по основанному в 18 веке новосибирскому селу Федосиха

Общество

Мэрия Новосибирска не будет сажать деревья взамен вырубленных на улице Кирова

Общество

Новосибирская область вошла в топ‑5 регионов по ДТП с иностранцами

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности