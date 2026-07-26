Минобороны включили в отбор руководителей оборонных предприятий

Правительство России расширило полномочия военного ведомства в сфере управления акционерными обществами с государственным участием. Согласно постановлению кабмина от 18 июля 2026 года, Министерство обороны теперь официально участвует в отборе кандидатов на ключевые руководящие посты в стратегических АО .

Речь идет о формировании единоличных и коллегиальных исполнительных органов, советов директоров и ревизионных комиссий. Поправки внесены в Положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями и использовании «золотой акции», утвержденное еще в 2004 году. Новый пункт документа закрепляет за Минобороны функцию по отбору кандидатов для этих органов управления.

Какие конкретно АО попадают под новые правила, в документе не перечисляется. Известно лишь, что это организации, указанные в абзаце втором пункта 1 Положения, который в основном охватывает предприятия ОПК и критически важную инфраструктуру.

Как именно военное ведомство будет выбирать претендентов, пока не разглашается. Известно, что Минобороны предстоит разработать и утвердить собственные критерии оценки кандидатов. Ранее в ведомстве уже анонсировали возврат к конкурсным процедурам при подборе руководителей для подконтрольных предприятий, обещая привлекать к этому процессу профессиональных рекрутеров и экспертов.

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