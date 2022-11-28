Специалисты рассказали, во сколько обойдется образ на новогодний корпоратив

Макияж и прическа

Чтобы точно сразить всех наповал и выглядеть по-особенному, лучше заранее записаться к парикмахеру и визажисту. Так выйдет намного быстрее, чем самому тратить силы и нервы на макияж и локоны. По данным Авито Услуг, с октября по ноябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Новосибирске спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 95%. Объявлений от специалистов за этот же период в городе стало больше на 49%. Наибольшей популярностью среди новосибирцев пользовались именно парикмахеры (+127%) и визажисты (+59%).

Средняя цена за нюдовый макияж на Авито Услугах начинается от 1 000 рублей, а вечерний мейк со стрелками и «смоки айс» будет стоить от 2 000 рублей. Многие записываются к универсальным мастерам, которые могут сделать и прическу, и макияж в едином стиле. Такая услуга обойдется от 3 000 рублей.

Также не стоит забывать о красоте ногтей — в Новосибирске с октября по ноябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос на 92%. Объявлений от мастеров ногтевого сервиса стало больше на 54%. Средняя цена по городу составила 990 рублей за комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком. А вот за акрил, наращивание и индивидуальный дизайн стоимость возрастет до 1 300 рублей.

Одежда

Если в магазинах вы не нашли подходящего варианта, всегда есть возможность заказать у локального мастера предмет гардероба ручной работы. По данным Авито Услуг, в Новосибирске в III квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на пошив вещей на заказ вырос на 60%. А объявлений от мастеров за это же время стало больше на 31%. Поэтому быстро найти подходящего мастера онлайн не составит никаких проблем. Средняя цена за услугу зависит от сложности пошива и выбранного материала. Например, если вы хотите платье в пол из шифона, атласа или вискозы — средняя цена составит около 5 000 рублей по городу. Также у мастера можно заказать удобный брючный костюм или платье-рубашку.

Аксессуары

Конечно, образ не будет считаться завершенным без оригинальных аксессуаров. Дополнить образ помогут, например, украшения и сумка. Правильно подобранные аксессуары создадут акценты в наряде. В качестве необычных и оригинальных аксессуаров можно выбрать хендмейд-украшения или сумки от локальных мастеров. Тем более, что найти оригинальный и красивые аксессуар от мастера может быть проще и быстрее, чем тратить время на длительные поездки в ТЦ. Жительницы Новосибирска знают об этом, поэтому только в III квартале этого года спрос на услуги мастеров по городу вырос на 30%. Количество предложений от специалистов за это же время возросло на 41%. Средняя цена зависит от вида услуги. Например, если вы хотите приобрести на заказ аксессуары для волос или другую бижутерию — она обойдется вам от 800 рублей. А вот сумочки из бисера или ткани ручной работы может стоить от 1 400 рублей.

Фото: pixabay.com — Engin_Akyurt