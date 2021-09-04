Морские и воздушные грузоперевозки: Основные различия

Большинство импортеров, экспортеров или производителей сталкивались с необходимостью решать, какой вид транспорта использовать для перевозки товаров с одного континента на другой — воздушный или морской.

Если вы находитесь в состоянии выбора способа доставки ваших товаров за границу, вам следует понять существенные различия между двумя методами доставки, прежде чем принимать окончательное решение. Привлечение опытного грузоперевозчика с наработанной сетью поможет справиться с запутанной системой выбора, который вам придется сделать в процессе поставок.

Есть несколько ключевых различий между авиа и морскими перевозками, и чтобы убедиться, что вы получаете максимальную выгоду от общей стоимости перевозок вашей компании, вы должны полностью понимать разницу между этими двумя видами перевозок. Вкратце эти факторы включают в себя финансовые соображения, расстояние, безопасность груза, время транспортировки и углеродный след вашей компании.

Рекомендации по выбору

Безусловно, авиаперевозки дороже морских перевозок, но они также позволяют быстрее доставить ваш груз в пункт назначения. Сумма, которую вы платите за перевозку груза, существенно зависит от его характеристик.

Масса и размер имеют значение, но разница в стоимости между морскими и авиаперевозками сужается по мере уменьшения массы вашего груза.

Кроме того, необходимо учитывать и другие факторы, такие как хранение ваших грузов. Складские сборы в порту могут быть дороже, чем хранение только что прибывших товаров в аэропорту. Эти дополнительные расходы могут затруднить точность определения.

Морские грузоперевозки

При морских грузоперевозках вес не является решающим фактором, поэтому стоимость перевозки рассчитывается по контейнерам. Стандартный контейнер имеет размеры 20 на 40 футов и имеет фиксированную ставку. Если ваш груз не заполняет контейнер, что обозначается термином Incoterm LCL или less-than-container load, то оплата взимается за кубический метр. Доставку 40 футового контейнера из Китая поможет произвести компания Анно Данини.

Большим преимуществом перевозки грузов морскими перевозчиками является то, что вы можете перевезти очень объемные и громоздкие грузы, например, оборудование, не задумываясь о том, сколько места эти грузы займут.

Хотя наиболее значительным преимуществом авиаперевозок в этом споре является тот факт, что в целом это более быстрый вид транспорта, обновление каналов и других соединительных водных путей и появление более современных и быстрых судов сокращает этот разрыв.

Авиаперевозки

Если вы перевозите груз, который зависит от времени, или небольшие грузы, не слишком громоздкие или тяжелые, воздушные перевозки могут стать лучшим выбором для вашей компании. К грузам, чувствительным к времени, можно отнести модную одежду, которая может быстро выйти из моды в пути, скоропортящиеся продукты или автозапчасти.

При авиаперевозках для расчета стоимости перевозки используется метрика оплачиваемого веса — сочетание веса и размера груза. Преимущество авиаперевозок состоит в том, что грузы не так часто обрабатываются, как грузы, перевозимые по морю.

Разумеется, оба вида транспорта будут облагаться таможенными и лицензионными сборами в порту прибытия, независимо от того, как они туда попали.

Ограничения

Для обоих способов транспортировки существуют определенные ограничения. При авиаперевозках размер и вес груза всегда являются фактором.

Еще один фактор — опасные материалы. В зависимости от того, что это такое, вы не можете перевозить опасные материалы по воздуху, и некоторые из этих ограничений распространяются и на морские перевозки. Полный список запрещенных к перевозке предметов можно узнать у поставщика услуг по перевозке грузов.

Углеродный след

Одним из соображений, приобретающих все большее значение, является воздействие каждого способа транспортировки на окружающую среду. Сейчас компании, как никогда ранее, отслеживают свои выбросы CO2.

Авиаперевозки и самолеты используют большое количество ископаемого топлива, чтобы находиться в воздухе, поэтому они имеют гораздо больший углеродный след, чем морские перевозки. Однако потенциальный ущерб экосистеме, например, разливы нефти, снижает устойчивость морских грузоперевозок.

Вопросы, связанные с коронавирусом

Коронавирус только-только достиг зарубежных берегов за пределами Китая, но его воздействие на судоходную отрасль уже ощущается. Такома и Сиэтл, два крупных порта Западного побережья, уже столкнулись с последствиями коронавируса.

Вирус развивался так быстро, утверждает Питер Фридманн, исполнительный директор Коалиции по транспортировке сельскохозяйственной продукции, расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия, что наш взаимосвязанный мир [не был готов] найти другие источники пищи или занавески для душа.

Опытные владельцы предприятий и экспедиторы следят за состоянием своих грузов, узнавая все больше о серьезности и масштабах вируса.

Вывод

При выборе между авиа и морской перевозкой грузов необходимо учитывать множество факторов, среди которых характеристики груза, графики, воздействие на окружающую среду и стоимость.