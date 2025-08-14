Новосибирские врачи предупредили об опасности «похудения» на сливочном масле

В соцсетях блогеры рекламируют «новую диету»: они едят сливочное масло как мороженое и заявляют, что при этом можно похудеть. Последствия такой «диеты», по словам врачей, конечно, будут, и достаточно плачевные.

Диетолог Елена Безпрозванная считает масло полезным продуктом. В нём много витаминов: Е, А и Д. Однако есть норма его потребления, которую установили врачи: не более 10 граммов в день.

С этим согласен и другой эксперт — кандидат наук Яков Новосёлов. Он подчеркнул, что сам продукт нейтрален, а его влияние на здоровье человека зависит от количества потребления масла.

— Сливочное масло, безусловно, полезно. Если мы его добавляем в какие-то блюда, оно даёт большое количество ненасыщенных жирных кислот, хороших и полезных аминокислот хороших. Но при избытке жиров у вас страдает сперва поджелудочная железа, потом желчный пузырь, начнутся панкреатиты, холециститы, холецистопанкреатиты, поломается липидный жировой обмен, повысится риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта — это при достаточно серьёзном употреблении. Ну и, конечно, расстройство кишечника, нарушение всасывания других пищевых веществ. Ни к чему хорошему подобное не приведёт, — рассказал Новосёлов.

Безпрозванная отметила в комментарии изданию Горсайт, что масло может надолго утолить голод, но не принесет пользы здоровью. Большое количество животных белков и жиров вредно для людей с проблемами поджелудочной железы, почек и ЖКТ. Это может нарушить метаболизм, вызвать метаболический синдром, повысить уровень холестерина и привести к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям, даже у молодых.

Врачи обеспокоены тем, что молодые люди бездумно доверяют информации из соцсетей и предупреждают, что важно соблюдать информационную гигиену: опираться на проверенные данные из учебников и мнения специалистов, а не блогеров.

Яков Новоселов напомнил о важности сбалансированного питания. Основу рациона, по его словам, должны составлять сложные углеводы: злаки, каши и помидоры (40%). Мясо и молочные продукты, особенно для жителей Сибири, должны занимать 35%. Овощи и фрукты – около 25%. Проще говоря, рекомендуется придерживаться пропорции 1-1-4: одна часть белка, одна часть жиров и четыре части углеводов.

Ранее редакция сообщала о том, что в магазинах Новосибирска сливочное масло стали продавать в пачках по 100 граммов. Предыдущее массовое уменьшение пачек было в 2024 году на фоне резкого роста цен фоне «сливочной» инфляции.