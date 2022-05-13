Почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после

Кофе лучше пить не ранее, чем через полчаса после еды, считает врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Что происходит, когда мы употребляем этот напиток вместе с пищей, она рассказала в интервью радио Sputnik.

Чашка кофе за завтраком — не лучший выбор с точки зрения обеспечения организма всеми необходимыми ему минеральными веществами, предупредила диетолог.

— Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния, — отметила Нефедова.

Специалист также добавила, что кофе может выводить из организма кальций и рекомендовала компенсировать его потерю молочными продуктами.

— Лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом, — заявила она.

В таком случае следует помнить, что молоко повышает калорийность напитка.

— Но самые опасные кофейные напитки — дополненные сиропами и другими сладкими добавками. Они могут прибавить вам лишние килограммы, — предупредила Нефедова.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, почему вредно пить кофе с шоколадом. По словам эксперта, при одновременном употреблении эти продукты стимулируют расслабление пищеводного сфинктера, разделяющего пищевод и желудок.