Сибиряки за год купили за границей около тысячи электромобилей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Импорт автотранспорта с ДВС серьезно сократился

В 2025 году физлицами задекларировано для личного использования 2,5 тысячи импортных транспортных средств, ввезенных Сибирский федеральный округ. Это на 11% меньше, чем в 2024 году. 40% ввезенных машин — электромобили. Причем доля электротранспорта в декларациях физлиц за год выросла на 5%. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

— Также мы фиксировали в 2025 году схемы незаконного ввоза транспортных средств, когда под видом транспортных средств для личных целей перемещались транспортные средства в коммерческих целях. По данным фактам было возбуждено более 15 уголовных дел, — отметил таможенник.

Больше всего автомобилей для личных целей сибиряки ввезли из Китая. Доля этой страны в поставках автотранспорта в округ растет. На втором месте Объединенные Арабские Эмираты. Транзитными странами выступают Армения и Турция.

— В целом по Сибирскому федеральному округу по ввозу автомашин зафиксировано небольшое снижение. Были определенные скачки в ноябре -декабре, что было связано с увеличением размера утилизационного сбора, но потом ситуация выровнялась. В январе 2026 года мы видим в целом по Сибирскому федеральному округу увеличение воза автомобилей с мощностью менее 160 лошадиных сил, — констатировал Колыханов.

Напомним, по данным «СГК-Новосибирск», в Новосибирске по итогам 2025 года было около 1000 электромобилей. В России в целом в минувшем году было реализовано порядка 91 тысяч новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тысяч штук, что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, сообщала «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей. Высокие цены сокращают ассортимент китайских моделей

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Аварийным комиссарам в Новосибирске перекроют «левые» заработки

Автор: Артем Рязанов

Комитет Госдумы по финансовым рынкам и правовое управление Совета Федерации предложили доработать законопроект «Об организации деятельности аварийных комиссаров». Документ, внесенный депутатами Башкирии, пока не готов к окончательному рассмотрению. Отзывы на инициативу опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Законопроект предполагает создание в России реестра аварийных комиссаров и определение единых требований к их работе. Аваркомы должны будут получать разрешение на свою деятельность, сдав специальный экзамен. Это разрешение будет действовать пять лет, после чего комиссару потребуется подтвердить свои навыки и знания заново. Обязательным условием станет заключение договора между автомобилистом и аваркомом. Депутаты Башкирии также предлагают законодательно закрепить стоимость услуг, предоставляемых аварийными комиссарами.

Читать полностью

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Автор: Артем Рязанов

Около десяти автомобильных марок, представленных в России (преимущественно брендов китайского происхождения), находятся в зоне риска ухода с рынка. Об этом в интервью SHOT сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

В число наиболее вероятных кандидатов на выход эксперты включают Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta (бренд концерна Volkswagen), Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.

Читать полностью

В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

Автор: Артем Рязанов

В Госдуме предложили ужесточить правила рекламы на автомобилях и увеличить штрафы за их нарушение.

Предлагается изменить закон «О рекламе». Из него хотят убрать термин «передвижная», когда речь идет о рекламных конструкциях на транспорте. Инициаторы полагают, что нынешняя норма не учитывает автомобили, которые долго стоят на месте и выполняют функции стационарных рекламных носителей.

Читать полностью

Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц 2026 года цены на новые автомобили в Новосибирской области выросли в среднем на 3%. Китайские марки стали лидерами как по росту, так и по снижению стоимости.

По данным Авто.ру Бизнес, средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области в январе составила 3,68 миллиона рублей, что на 3,3% выше, чем в предыдущем месяце. Самый заметный рост средней стоимости — 12,1% — зафиксирован у китайского Chery Tiggo 7 Pro Max. В прошлом месяце он стоил в среднем 2,86 млн рублей. В список самых подорожавших моделей также вошли Tank 500 (+7,1%, 7,4 млн рублей) и Tank 300 (+4,8%, 4,64 млн рублей).

Читать полностью

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Автор: Артем Рязанов

Покупка подержанного автомобиля — это всегда поиск баланса между ценой, состоянием и возможными рисками. Даже внешне идеальная машина может иметь скрытые проблемы: неоплаченные штрафы, участие в ДТП, использование в такси или ограничения на регистрацию.

Как отмечает директор департамента массовых продаж SpectrumData Артем Асонов, в прошлом году чаще всего проверяли автомобили трех марок — Toyota, Kia и Hyundai. Среди моделей лидерами стали Toyota Camry, Kia Rio и LADA Granta, каждая из которых была проверена пользователями более 3 000 раз в течение года.

Читать полностью

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Читать полностью
