Сибиряки за год купили за границей около тысячи электромобилей

В 2025 году физлицами задекларировано для личного использования 2,5 тысячи импортных транспортных средств, ввезенных Сибирский федеральный округ. Это на 11% меньше, чем в 2024 году. 40% ввезенных машин — электромобили. Причем доля электротранспорта в декларациях физлиц за год выросла на 5%. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

— Также мы фиксировали в 2025 году схемы незаконного ввоза транспортных средств, когда под видом транспортных средств для личных целей перемещались транспортные средства в коммерческих целях. По данным фактам было возбуждено более 15 уголовных дел, — отметил таможенник.

Больше всего автомобилей для личных целей сибиряки ввезли из Китая. Доля этой страны в поставках автотранспорта в округ растет. На втором месте Объединенные Арабские Эмираты. Транзитными странами выступают Армения и Турция.

— В целом по Сибирскому федеральному округу по ввозу автомашин зафиксировано небольшое снижение. Были определенные скачки в ноябре -декабре, что было связано с увеличением размера утилизационного сбора, но потом ситуация выровнялась. В январе 2026 года мы видим в целом по Сибирскому федеральному округу увеличение воза автомобилей с мощностью менее 160 лошадиных сил, — констатировал Колыханов.

Напомним, по данным «СГК-Новосибирск», в Новосибирске по итогам 2025 года было около 1000 электромобилей. В России в целом в минувшем году было реализовано порядка 91 тысяч новых электромобилей и гибридов, что почти на 10% больше показателей 2024 года. Объемы отечественного производства такой техники в 2025 году превысили 15,2 тысяч штук, что примерно в 2,5 раза больше показателей 2024 года, сообщала «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей. Высокие цены сокращают ассортимент китайских моделей.