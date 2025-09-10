Ввоз электромобилей в Сибирь увеличился на 15%

За восемь месяцев 2025 года более 40% автомобилей, ввезенных в регион физическими лицами для личного использования, имели электрический двигатель. По сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт электромобилей увеличился на 15%.

В СФО больше половины ввозимых личных электромобилей — китайские. Жители региона также привозят машины из ближнего и дальнего зарубежья. Средний возраст этих автомобилей не превышает 3 лет.

С января по август 2025 года жители зоны ответственности Сибирского таможенного управления ввезли более 1,5 тысячи импортных автомобилей для личного пользования.

Таможенные службы отмечают, что граждане часто неправильно используют льготную ставку утилизационного сбора.

— Обращаем внимание, что проверка правильности исчисления утилизационного сбора не освобождает лиц от ответственности в случае обнаружения фактов нарушения при списании утилизационного сбора, — говорится в сообщении организации.

Таможенники проверяют правильность расчета утилизационного сбора три года после ввоза автомобиля. Если при покупке машины в России вы не уплатили утилизационный сбор, то воспользоваться льготами при списании этого сбора не получится.

Часто используют схемы с несколькими договорами. Например, перекупщик покупает автомобиль в Беларуси (договор 1), а затем перепродает его в России без уплаты утилизационного сбора (договор 2).

Напомним, новосибирская компания год тестировала парк электромобилей и поделилась полученным опытом на форуме Технопром. Его эксплуатация оказалась в шесть раз экономичнее, чем использование машин с ДВС.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи. Жители города предпочитают заряжать машины по ночам дома.