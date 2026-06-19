За год сеть электрозаправок в Новосибирске выросла на 70%

Рекордный рост

Аналитики сервиса 2ГИС оценили, как развивается инфраструктура для зарядки электромобилей в российских городах, а также проследили динамику стоимости зарядки за год.

Среди десяти крупнейших городов России Новосибирск выделяется самыми высокими темпами роста числа электрозаправочных станций (ЭЗС). За период с июня 2025 по июнь 2026 года количество таких заправок в городе увеличилось на 70,6%, достигнув показателя в 145 единиц (с 85).

Интересно отметить, что, по данным Яндекс Карт, в настоящее время в Новосибирске функционирует 123 зарядные станции.

Цена заправки

Стоимость одного киловатт-часа в 2025 году в Новосибирске составляла 11 рублей, к 2026 году она возросла до 12 рублей.

В Красноярске цена не изменилась и по-прежнему составляет 10 рублей за кВт/ч.

В топ-10 городов по количеству ЭЗС средняя стоимость зарядки электромобиля варьируется от 10 до 20 рублей за кВт/ч. Самая высокая цена зафиксирована в Краснодаре — 20 ₽ за кВт/ч.

Два лидера

Большинство зарядных устройств в городе принадлежат:

Punkt E — 70 станций в Новосибирске. В апреле 2026 года компания купила Sitronics Electro и запустила франчайзинговые станции.

«Сибирь заряжает» — проект СГК, второй по масштабу. К 2026 году открыто 88 зарядных станций, размещённых в жилых кварталах, на стенах центральных тепловых пунктов или рядом с подстанциями. Планируется довести общее число до 146 к 2027 году.

Впрочем, ранее масштабные планы по развитию сети на территории России до 2030 года анонсировал «Росатом». Первые три станции «быстрой» зарядки компания установила в конце декабря 2025 года на территории, прилегающей к ледовому дворцу «Сибирь Арена».

В 2026 году на территории Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 26 новых быстрозарядных станций. Об этом на комиссии по экологии регионального парламента сообщал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дмитрий Яковлев. С 2027 по 2030 годы, по его словам, в городе планируется установить еще 40 станций.

Красноярск в топ-3 по количеству станций

Количество общественных электрозаправочных станций (ЭЗС) в России в целом растёт меньшими темпами. За последний год, с июня 2025 по июнь 2026, их число увеличилось на 20%. Москва по-прежнему лидирует по этому показателю: на июнь 2026 года здесь действует свыше 1 100 станций, что на 37,5% больше, чем годом ранее.

В Санкт-Петербурге к тому же периоду функционирует почти 400 зарядных станций, рост составил 22,5%.

Третье место по числу ЭЗС в стране занимает Красноярск, где на июнь 2026 года насчитывается 180 станций, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году.

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