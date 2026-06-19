Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто Бизнес Общество

За год сеть электрозаправок в Новосибирске выросла на 70%

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Стоимость заправки электромобиля подорожала на 1 рубль — до 12 рублей за кВт/ч

Рекордный рост

Аналитики сервиса 2ГИС оценили, как развивается инфраструктура для зарядки электромобилей в российских городах, а также проследили динамику стоимости зарядки за год.

Среди десяти крупнейших городов России Новосибирск выделяется самыми высокими темпами роста числа электрозаправочных станций (ЭЗС). За период с июня 2025 по июнь 2026 года количество таких заправок в городе увеличилось на 70,6%, достигнув показателя в 145 единиц (с 85).

Интересно отметить, что, по данным Яндекс Карт, в настоящее время в Новосибирске функционирует 123 зарядные станции.

Цена заправки

Стоимость одного киловатт-часа в 2025 году в Новосибирске составляла 11 рублей, к 2026 году она возросла до 12 рублей.

В Красноярске цена не изменилась и по-прежнему составляет 10 рублей за кВт/ч.

В топ-10 городов по количеству ЭЗС средняя стоимость зарядки электромобиля варьируется от 10 до 20 рублей за кВт/ч. Самая высокая цена зафиксирована в Краснодаре — 20 ₽ за кВт/ч. 

Два лидера

Большинство зарядных устройств в городе принадлежат:

  • Punkt E — 70 станций в Новосибирске. В апреле 2026 года компания купила Sitronics Electro и запустила франчайзинговые станции.
  • «Сибирь заряжает» — проект СГК, второй по масштабу. К 2026 году открыто 88 зарядных станций, размещённых в жилых кварталах, на стенах центральных тепловых пунктов или рядом с подстанциями. Планируется довести общее число до 146 к 2027 году.

Впрочем, ранее масштабные планы по развитию сети на территории России до 2030 года анонсировал «Росатом». Первые три станции «быстрой» зарядки компания установила в конце декабря 2025 года на территории, прилегающей к ледовому дворцу «Сибирь Арена».

В 2026 году на территории Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 26 новых быстрозарядных станций. Об этом на комиссии по экологии регионального парламента сообщал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дмитрий Яковлев. С 2027 по 2030 годы, по его словам, в городе планируется установить еще 40 станций.

Красноярск в топ-3 по количеству станций

Количество общественных электрозаправочных станций (ЭЗС) в России в целом  растёт меньшими темпами. За последний год, с июня 2025 по июнь 2026, их число увеличилось на 20%. Москва по-прежнему лидирует по этому показателю: на июнь 2026 года здесь действует свыше 1 100 станций, что на 37,5% больше, чем годом ранее.

В Санкт-Петербурге к тому же периоду функционирует почти 400 зарядных станций, рост составил 22,5%.

Третье место по числу ЭЗС в стране занимает Красноярск, где на июнь 2026 года насчитывается 180 станций, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году.

Ранее редакция сообщала о том, что новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Авто Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : электромобиль электрозарядные станции

756
0
0
Предыдущая статья
«Человек-оркестр» в регионе или «узкий специалист» в Москве: выпускники новосибирских вузов ищут работу
Следующая статья
Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%

Налоговая доначислила новосибирской ресторанной сети более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания ООО «СРП Групп» (владеет ресторанной франшизой «ШашлыкоFF») оспаривает в арбитражном суде решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 22 по Новосибирской области, которая доначислила рестораторам налоги и штрафы на общую сумму 1,15 млрд рублей. Налоговики настаивают на аресте счетов и запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа товарных знаков компании.

Стоит отметить, что проверка прошла осенью 2025 года. В апреле 2026 компания обратилась в суд с ходатайством о признании недействительным решения ФНС, а также о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения до вступления в законную силу судебного акта по делу. Заявление общества было удовлетворено. После этого рассмотрение дела насколько раз откладывалось. Очередная дата назначена на 23 июня.

Читать полностью

В Сербию — баня, в Танзанию — одежда: новосибирские экспортеры осваивают нестандартные рынки

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприятия с господдержкой экспортировали продукцию в 61 страну. Об этом сообщила пресс-служба центра «Мой бизнес». Как отмечается, речь идет не только о традиционных для региональных компаний рынках, но и новых направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами.

Топ-5 направлений экспорта в регионе возглавил Казахстан, который является самым доступным направлением для новосибирского бизнеса из числа субъектов МСП — получателей господдержки. Далее следуют Китай, Беларусь, Киргизия и Узбекистан.

Читать полностью

Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%

Автор: Оксана Мочалова

Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых. Как отметили в регуляторе, устойчивый рост цен немного замедлился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

ЦБ также обратил внимание на ускорение кредитования в последние месяцы и высокие инфляционные ожидания, которые препятствуют устойчивому замедлению инфляции.

Читать полностью

«Человек-оркестр» в регионе или «узкий специалист» в Москве: выпускники новосибирских вузов ищут работу

Автор: Юлия Данилова

Совсем скоро рынок труда пополнится свежими выпускниками вузов. О специфике трудоустройства молодых специалистов, на примере маркетологов, редакции Infopro54 рассказала директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская.

Эксперт отметила, анализ рынка труда в Новосибирске на основе актуальных вакансий hh.ru показывает, что для начинающих специалистов (без опыта или с минимальным опытом от 1 года) в сфере маркетинга, рекламы и менеджмента, средний диапазон стартовых зарплат составляет от 40 000 до 80 000 рублей. Средняя зарплата маркетолога в регионе (включая специалистов с опытом) держится на уровне около 73 500 рублей.

Читать полностью

Новосибирск тонет в непроданных новостройках

Автор: Оксана Мочалова

Затоваренность на рынке новостроек Новосибирской области достигла рекордного уровня. По состоянию на начало июня 2026 года в строящихся домах региона оставались нереализованными 60 660 квартир и апартаментов. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что рынок вернулся к показателям кризисного 2015 года, пройдя за десятилетие полный цикл — от рекордного объема непроданного жилья к его сокращению и обратному росту.

Одновременно с ростом объема нераспроданного жилья ухудшился и показатель, отражающий скорость его реализации. Так называемый коэффициент поглощения, который показывает, за сколько месяцев при текущих темпах продаж рынок сможет «переварить» все выставленные лоты, увеличился на 4 месяца.

Читать полностью

Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

Автор: Юлия Данилова

До конца сегодняшнего дня будет подписано решение комиссии по ЧС о введении режима повышенной готовности в доме №57 по улице Народной. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города сообщил, что средства на ремонт общего имущества дома будут выделены из бюджета города.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Налоговая доначислила новосибирской ресторанной сети более миллиарда рублей

Бизнес Промышленность

В Сербию — баня, в Танзанию — одежда: новосибирские экспортеры осваивают нестандартные рынки

Бизнес Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%

Авто Бизнес Общество

За год сеть электрозаправок в Новосибирске выросла на 70%

Общество ПроБизнес

«Человек-оркестр» в регионе или «узкий специалист» в Москве: выпускники новосибирских вузов ищут работу

Бизнес Недвижимость

Новосибирск тонет в непроданных новостройках

Власть Общество

Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

Общество

Выходные под палящим солнцем: температура в Новосибирской области поднимется до +34 °C

Общество

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Новосибирске

Бизнес Общество Туризм

Аэропорт Толмачёво обслужил миллионного пассажира на международных рейсах

Общество

В транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам

Недвижимость

Светлый создаёт детство без границ

Общество

Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область

Бизнес Власть Недвижимость

Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

Бизнес Недвижимость

Новосибирские застройщики увеличили выручку от продажи жилья

Бизнес Промышленность

В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

Культура Общество

Новосибирский театр «Красный факел» подвел итоги 106-го сезона

Общество

Нейросеть учат ловить самокатчиков на перекрестке в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности