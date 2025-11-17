Спрос на подержанные авто в Новосибирской области вырос на 10%

В Новосибирской области аналитики «Авито Авто» изучили изменения в покупательском интересе к подержанным автомобилям в октябре 2025 года, сравнив их с показателями предыдущего месяца и началом года. Выяснилось, что по сравнению с сентябрем спрос увеличился на 10%, при этом популярность некоторых моделей возросла более чем на этот показатель.

Наибольшим предпочтением пользовались автомобили следующих марок: Toyota, LADA, Nissan, Honda и Mazda. Самыми востребованными моделями стали Toyota Corolla, LADA 2107, LADA Priora, LADA 4×4 (Нива) и Toyota Camry.

Среди лидеров по росту покупательского интереса оказались автомобили марок Ford (увеличение на 58,4%), Subaru (на 38,7%), Hyundai (на 19,3%), Lexus (на 15,5%) и Mercedes-Benz (на 12,4%). В пятерку наиболее популярных моделей, с точки зрения роста спроса, вошли Chevrolet Niva (прибавка 41,6%), Toyota Land Cruiser Prado (41%), Toyota Corona Premio (39,5%), LADA 2107 (37,4%) и Honda Freed (36,7%).

Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито, отметил, что текущей осенью наблюдается положительная динамика на российском рынке автомобилей с пробегом – происходит постепенное оживление. Наиболее заметно вырос спрос на автомобили корейского производства (на 14,4% по сравнению с сентябрем) и японского (на 13,9%). Интерес к китайским автомобилям с пробегом увеличился в полтора раза по сравнению с началом года. В настоящее время выбор действительно широк, и можно найти подходящий автомобиль в хорошем состоянии по привлекательной цене. Важно помнить, что решение о покупке следует принимать обдуманно, опираясь на объективные данные, в первую очередь на историю конкретного экземпляра, чтобы убедиться в юридической чистоте автомобиля, отсутствии серьезных повреждений и в соответствии заявленного пробега реальному.