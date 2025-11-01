Ушел из жизни Владимир Васильевич Кашников, выдающийся новосибирский офтальмолог

Владимир Васильевич Кашников, доктор медицинских наук, академик РАЕН и РАМТН, врач высшей категории и заслуженный врач Российской Федерации, скончался 30 октября 2025 года.

Это невосполнимая потеря не только для персонала новосибирского филиала «Эксимер», которым Владимир Васильевич руководил на протяжении многих лет, но и для его коллег из клиник «Эксимер» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, для российской офтальмологии в целом, а также для многочисленных учеников и пациентов.

Владимир Васильевич был выдающимся профессионалом, блестящим офтальмохирургом, в совершенстве владевшим широким спектром современных методов лечения глазных заболеваний, опытным педагогом и наставником для нескольких поколений врачей.

Почти полвека он посвятил офтальмологии, пройдя путь от начала развития современных микрохирургических подходов до внедрения инновационных лазерных технологий. Ежегодно Владимир Васильевич проводил более 5 000 микрохирургических операций.

Помимо врачебной практики, он активно занимался научной и преподавательской деятельностью, также является автором 9 монографий, 150 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, трех авторских изобретений и семи рационализаторских предложений в различных областях офтальмохирургии. Владимир Кашников был известен в научном обществе как постоянный участник российских и международных научных форумов, где регулярно представлял свои доклады.

В памяти всех, кто знал Владимира Васильевича, он останется образцом честности, мудрости, доброты, редкой деликатности и искреннего внимания к людям.

Коллектив клиник «Эксимер» выражает глубокие соболезнования семье и близким Владимира Васильевича Кашникова. Светлая память о нем и искренняя признательность навсегда останутся в сердцах тех, кому посчастливилось его знать.