Ушел из жизни экс-министр Новосибирской области Иван Шмидт

Скончался 57-летний экс-министр региона Иван Шмидт. Обстоятельства смерти не сообщаются. Об этом сообщил Николай Красников, мэр наукограда Кольцово.

Шмидт начал карьеру в 2001 году в администрации Советского района, где возглавлял отдел строительства и архитектуры. Через пять лет он стал первым заместителем главы района. В 2012 году Шмидт перешел в мэрию и занял пост заместителя начальника департамента строительства и архитектуры. В 2014 году он возглавил этот департамент, а в 2018 году стал министром строительства Новосибирской области.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса в регионе возникли сложности с возведением крупных проектов. Губернатор Новосибирской области перераспределил обязанности, возложив на Ивана Шмидта ответственность за строительство ЛДС «Сибирь-Арена», ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампуса НГУ, детского реабилитационного центра в Речкуновке и инфраструктуры регионального центра волейбола.

В декабре 2021 года Иван Шмидт покинул пост в министерстве. Последнее время он работал управляющим проектом ЦКП «СКИФ».

