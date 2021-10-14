На агрессию и склонность к насилию предлагают проверить российских школьников

За прошедший год полицией рассмотрено 1,3 млн жалоб, заявлений и сообщений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Российских школьников предложено проверять на агрессию и склонность к насилию. Провести такие исследования Минобрнауки рекомендовала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которая считает необходимым усилить контроль за подростковой и молодежной средой. Несмотря на то что за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза, проблема остаётся.

— За прошедший год органами внутренних дел рассмотрено 1,3 млн жалоб, заявлений и сообщений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних… подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений — 14 тыс, за употребление алкогольных напитков — 35,2 тыс, наркотических и психотропных средств — 2,1 тыс, — цитирует документ газета «Известия».

О проведенной работе министерство должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января 2022 года.

Также, по данным издания, Министерству просвещения рекомендуется увеличить в детсадах, школах и вузах штатную численность педагогов-психологов. Между тем другая группа экспертов уверена, что «одними психологами» не обойдёшься.