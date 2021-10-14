Школьников планируют массово проверять на курение

В России будет усилена борьба с курением школьников. Вице-премьер Татьяна Голикова дала соответствующие поручения ряду министерств. В частности, на медосмотрах могут ввести проверку учащихся с помощью газоанализаторов, выявляющих оксид углерода в выдыхаемом воздухе, сообщил «Коммерсант». Этой темой займется Минздрав. К маю 2022 года Минпросвещения, Минюст и МВД России должны предоставить предложения по увеличению штрафов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в том числе по ст. 5.35 КоАП при выявлении курящих детей, а также за продажу сигарет несовершеннолетним и предоставление им в аренду устройств для курения — в отношении как продавцов, так и арендодателей. На сегодняшний день продажа никотинсодержащей продукции по закону запрещена детям до 18 лет. Но момент с арендой никотинсодержащей продукции и устройств пока не урегулирован в правовом поле.

По мнению школьного психолога Олеси Голенковой, родительское сообщество воспримет введение тотальной проверки на употребление никотина во время медосмотров отрицательно.

— Конечно, для каких-то детей, возможно, это будет своего рода приключение, и они воспримут все с юмором, смеясь над результатами одноклассников. Сегодня медосмотр — это часть школьной жизни, его проводят обычно два раза в год. Детей на медосмотры водят и выявляют какие-то отклонения. Если школьники будут знать об этом анализе, то они найдут массу причин, чтобы не сдавать его, даже если родители подпишут согласие, — считает школьный психолог.

По словам Голенковой, у подростков все еще присутствует страх того, что родители и учителя могут узнать о курении.

— Исходя из этого, могу предположить, что эти медосмотры сойдут на нет, дети не будут доверять ни родителям, ни педагогам, — говорит она.

Отметим, что пропаганда здорового образа жизни уже ведется в российских школах как в рамках программы «Школа здорового образа жизни» на федеральном уровне, так и в рамках каждой школы.

— Обычно дети проходят психологическое тестирование каждый год, и там есть вопросы, которые выявляют склонность к алкоголю, к табакокурению, к девиантному поведению и суицидальным наклонностям. Выявляются ли через эти тесты курильщики? Конечно, нет. А вот устойчивые к этому предложению подростки — да. После этих тестов мы понимаем, кто может в момент предложения дать слабину. С этими детьми мы проводим работу, — говорит психолог.

Уроки здоровья о вреде курения в российских школах проходят часто, но далеко не все дети спешат на них идти. Обычно ходят, потому что заставляют.

По мнению Олеси Голенковой, охотно дети посещают тренинги межличностного отношения или своего саморазвития, тренинги профориентации.

— Уроки воспитательной направленности не пользуются особой популярностью. Отмечу, что подростки сейчас редко курят обычные сигареты, они курят вейпы, а их курить можно везде — в туалет, на уроке, на школьной территории. Начать курить может ребенок даже из очень благополучной семьи, с высоким статусом внутри коллектива, а также отличники и активисты, не факт, что это будут одни аутсайдеры. Сейчас уже нет такого, что курить могут только социально неблагополучные дети. Если сравнивать прошлые годы, то девочки сейчас курят наравне с мальчиками, — констатирует собеседник редакции.

Также эксперт добавила, что если решение о массовом тестировании все-таки будет внедрено, то школы приложат все усилия для подготовки детей к данным тестам, будет идти работа с родителями и школьниками с привлечением классных руководителей, соцработников, психологов, но опять же все будет происходить через согласие родителей.

На сегодняшний день в школах Новосибирской области учатся 348 тысяч детей. По итогам 2020 года на территории региона зарегистрированы 1075 преступлений, совершенных несовершеннолетними.