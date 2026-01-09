В Тогучинском районе вводятся временные ограничения движения

В Тогучинском районе будет прекращено автомобильное движение по дороге К-16 («129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак», от 107 до 110 км). Ограничения связаны с проведением плановых взрывных работ на «Камнереченском щебеночном заводе», сообщили в пресс-службе регионального ТУАД. Соответствующий приказ подписан Минтрансом Новосибирской области.

— Ограничения в 2026 году установлены в следующие дни: 16 и 30 января, 10 и 24 февраля, 13 и 27 марта, 10 и 29 апреля, 8, 19 и 29 мая, 8, 19 и 30 июня, 7, 17, 24 июля, 7 и 21 августа, 15 и 29 сентября, 13 и 30 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 29 декабря, — говорится в сообщении.

Для движения транспорта будет предусмотрен альтернативный маршрут по дороге «106 км а/д «К-16» — Усть-Каменка — 68 км а/д «К-19р». Протяжённость объездного пути составит около 5 км. Соответствующие дорожные знаки уже установлены.

В ТУАД призывают водителей заранее планировать поездки, следовать указателям и соблюдать повышенную осторожность на смежных участках дорог.

Ранее редакция сообщала, что в Ордынском районе открыты ледовые переправы «Спирино — Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка».