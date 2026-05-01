Центр Новосибирска перекроют из-за репетиций ко Дню Победы

В центре Новосибирска временно перекроют движение транспорта и средств индивидуальной мобильности из-за репетиций парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Автомобилистам придётся искать объезд дважды: 3 мая с 07:00 до 13:00 и 6 мая с 18:30 до 23:00.

В те же дни возможно закрытие входов и выходов на станции метро «Площадь Ленина»: 3 мая с 8:30 до 12:00, 6 мая с 18:30 до 22:30. Решение об этом примет оперативный штаб МВД. Кроме того, с 6 по 9 мая на ряде улиц введут временные ограничения движения и парковки. Администрациям районов поручено с 3 по 10 мая исключить сужение проезжей части на улицах-дублерах Красного проспекта — Советской, Мичурина, Серебренниковской и Каменской.

Как сообщалось на сессии горсовета, 9 мая прямую трансляцию парада на площади Ленина покажут на двадцати медиафасадах города. Праздничные программы развернутся в девяти городских парках: «Берёзовая роща», «Сосновый бор», Бугринская роща, парк «У моря Обского», а также в парках имени Кирова, Затулинском, Первомайском, Заельцовском и Центральном.

В 12:30 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» начнется торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню, в котором задействуют около восьмисот человек из студенческих отрядов. Завершится праздник в 22:00 фейерверком у театра оперы и балета и артиллерийским салютом на набережной Оби.

Стоит отметить, что парад в честь 81-й годовщины Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, пройдет с коррективами с учетом оперативной обстановки. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в этом году в нем не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.

