В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

Жителям частных домов и водителям рекомендуют соблюдать осторожность и ориентироваться на временные дорожные знаки.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов сообщил, что талыми водами уже подтоплено более 20 приусадебных участков в девяти муниципальных образованиях. В их числе Новосибирск, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Новосибирский, Тогучинский районы, а также Татарский и Сузунский муниципальные округа.

