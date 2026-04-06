Река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Проезд легковых машин закрыт до стабилизации ситуации

В Новосибирской области из‑за паводка временно ограничили движение легковых автомобилей на двух дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог (ТУАД).

Ограничения действуют в Коченёвском районе:

  • трасса «1 км автодороги Н-1212 – 1 км автодороги Н-1206» (объездная посёлка Коченёво, километр 4+000);
  • трасса «5 км автодороги Н-1211 – Бармашевов» (километр 0+020).

Причина ограничений — подъём уровня воды в реке Камышинка. Как уточнили в ТУАД, движение для легковушек закрыли с 6 апреля 2026 года и до тех пор, пока паводковая ситуация не стабилизируется.

— Ситуация на контроле ТУАД. В случае подъёма уровня воды движение будет ограничено для всех видов транспорта, — уточнили в ведомстве.

Всего с начала паводка в области талые воды подтопили дороги на 18-ти участках. На пяти из них проблему уже устранили, и движение там остаётся открытым.

Остальные 13 случаев — под контролем дорожных служб.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега.

Источник фото: ТУАД Новосибирской области

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

В Новосибирске не нашли поставщика вакцины против клещевого энцефалита

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области не состоялся аукцион на поставку вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,6 млн рублей. Заявки на участие в процедуре не подали ни один поставщик. Сроки подачи заявок завершился 6 апреля.

Согласно документации, заказчик планировал закупить 110 тысяч доз препарата. Вакцина должна представлять собой суспензию для внутримышечного введения (0,5 мл на дозу) и предназначаться для иммунизации взрослых (старше 18 лет). Требуемый остаточный срок годности — не менее 12 месяцев на момент поставки.

Директор Новосибирского крематория назвал причины роста цен

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области произошло повышение стоимости ритуальных услуг. Летом 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил новые тарифы на рытье могил. Согласно документу, стоимость услуги для ребенка составляет 2 429 рублей, для подростка — 4 251 рубль, для стандартной могилы — 8 097 рублей. Расценки на подзахоронения выросли до 2 793–10 708 рублей.

Помимо этого, выросли цены на кремацию и изготовление гробов. По данным Новосибирскстата, стоимость кремации увеличилась с 33,2 тысячи рублей в январе 2025 года до 47,6 тысячи в январе 2026 года. Изготовление гроба подорожало с 7,6 до 8,4 тысячи рублей.

Сибиряки съедают 9 млн куличей за пасхальную неделю

Автор: Оксана Мочалова

Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля. Во время праздничной недели жители Сибири съедают 9 млн куличей и 20 млн яиц. Это 11% от всего праздничного стола страны, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Сибирский федеральный округ занимает третье место в России по потреблению этих блюд.

С начала апреля в сибирских регионах продажи молока, яиц и творога вырастают на четверть. При этом в крупных городах, особенно в Новосибирске, заметно вырос интерес к премиальным пасхальным наборам и изделиям ручной работы. Также жители мегаполисов всё чаще заказывают праздничную продукцию онлайн — до 30%.

ИИ будет управлять графиками в новосибирском метро

Автор: Артем Рязанов

Искусственный интеллект задействуют для оптимизации графиков работы локомотивных бригад в новосибирском метро. Соглашение об этом заключили руководство метрополитена и Новосибирский государственный университет.

В пресс-службе вуза уточнили, что проект станет частью программы внедрения цифровых решений в городскую инфраструктуру.

Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

Автор: Артем Рязанов

В честь 40-летия Новосибирский метрополитен запустил продажу новых сувенирных жетонов, сообщила пресс-служба.

Коллекционные жетоны выпустили ограниченным тиражом — всего 10 тысяч штук. Каждый пронумерован и продаётся вместе с открыткой за 720 рублей. Приобрести их можно в кассах на любой станции.

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

