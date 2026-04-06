Река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области

В Новосибирской области из‑за паводка временно ограничили движение легковых автомобилей на двух дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог (ТУАД).

Ограничения действуют в Коченёвском районе:

трасса «1 км автодороги Н-1212 – 1 км автодороги Н-1206» (объездная посёлка Коченёво, километр 4+000);

трасса «5 км автодороги Н-1211 – Бармашевов» (километр 0+020).

Причина ограничений — подъём уровня воды в реке Камышинка. Как уточнили в ТУАД, движение для легковушек закрыли с 6 апреля 2026 года и до тех пор, пока паводковая ситуация не стабилизируется.

— Ситуация на контроле ТУАД. В случае подъёма уровня воды движение будет ограничено для всех видов транспорта, — уточнили в ведомстве.

Всего с начала паводка в области талые воды подтопили дороги на 18-ти участках. На пяти из них проблему уже устранили, и движение там остаётся открытым.

Остальные 13 случаев — под контролем дорожных служб.

