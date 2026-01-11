На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта

Во всех районах Новосибирска с 11 января вводятся ограничения парковки транспорта. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

— Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать после 10 января. Места установки знаков указаны в сообщении муниципалитета. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

Это решение принято для уборки улично-дорожной сети, а также для обеспечения безопасности дорожного движения.

Судя по сообщениям в соцсетях, водители жалуются, что на многих улицах проезжая часть сузилась из-за сугробов, а также на колеи, которые образовались из-за неубранного снега.

Стоит отметить, что во дворах, даже в центре города, схожая ситуация. Они завалены снегом. Управляющие компании в ответ на жалобы жителей, сообщают, что не могут вызвать технику на уборку дворов, так как не все водители убирают автомобили.

— Довольно много автовладельцев уехали на январские каникулы и оставили машины во дворах. Трактор просто не может работать в таких условиях, так как боится задеть автомобили, — пояснил редакции Infopro54 председатель одной из городских УК.

Жители еще одного дома сообщили в соцсетях, что домоуправление пригласило их выйти на очистку двора с лопатами.

— Предлагаем всем, кто паркуется во дворе, выйти дружно с лопатами и почистить стоянки. Все занесло снегом и парковаться практически негде, — отмечается в одном из домовых чатов.

Ранее редакция сообщала о том, что продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели.