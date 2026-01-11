Поиск здесь...
На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Это необходимо для очистки городских дорог от снежных завалов

Во всех районах Новосибирска с 11 января вводятся ограничения парковки транспорта. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

— Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать после 10 января. Места установки знаков указаны в сообщении муниципалитета.  Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

Это решение принято для уборки улично-дорожной сети, а также для обеспечения безопасности дорожного движения.

Судя по сообщениям в соцсетях, водители жалуются, что на многих улицах проезжая часть сузилась из-за сугробов, а также на колеи, которые образовались из-за неубранного снега.

Стоит отметить, что во дворах, даже в центре города, схожая ситуация. Они завалены снегом. Управляющие компании в ответ на жалобы жителей, сообщают, что не могут вызвать технику на уборку дворов, так как не все водители убирают автомобили.

— Довольно много автовладельцев уехали на январские каникулы и оставили машины во дворах. Трактор просто не может работать в таких условиях, так как боится задеть автомобили, —  пояснил редакции Infopro54 председатель одной из городских УК.

Жители еще одного дома сообщили в соцсетях, что домоуправление пригласило их выйти на очистку двора с лопатами.

Парковаться негде

— Предлагаем всем, кто паркуется во дворе, выйти дружно с лопатами и почистить стоянки. Все занесло снегом и парковаться практически негде, — отмечается в одном из домовых чатов.

Ранее редакция сообщала о том, что продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске
Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Автор: Юлия Данилова

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Читать полностью

В Новосибирске скончался инженер, давший название Бугринскому мосту

9 января 2026 года ушел из жизни известный в Новосибирске инженер-конструктор и общественный деятель Владимир Фёдорович Ларичев. Ему было 85 лет. Он был одним из авторов проекта Бугринского моста. Он же придумал и название своему детищу. Об этом сообщили в группе «Бугринский комитет».

— Это был человек  с активной жизненной позицией, участник и соорганизатор многих значимых общественных дел для жителей города и Бугров. Для нас он был надежным старшим товарищем, другом и мудрым наставником, отзывчивым и чутким человеком. Выражаем глубокие искренние соболезнования семье и близким, — сообщили в посте.

Читать полностью

Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

10 января в Новосибирске ожидаются метель и сильный снегопад. Резкие порывы ветра будут достигать 18 м/с.  Об этом рассказали в МЧС Новосибирской области. В связи с этим в телеграм-канале регионального ГАИ к водителям обратились с призывом воздержаться от поездок.

—  Осадки в виде снега, метели, снежные заносы и сужение проезжей части в результате выпавших осадков, а также велокурьеры в населенных пунктах, будут способствовать сохранению сложной дорожной обстановки и увеличению количества ДТП, — сообщили в МЧС региона.

Читать полностью

Правительство продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Правительство Российской Федерации продлило до конца 2026 года действие упрощенного порядка ввоза электроники на территорию страны. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мера направлена на обеспечение стабильности внутреннего рынка и предотвращение дефицита электронных устройств. Упрощения касаются процедуры получения нотификации (уведомления о намерении ввести на территорию страны), обязательной для устройств с функциями шифрования. Это касается смартфонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков. Как отмечено на официальном сайте правительства РФ, «такие решения принимаются для того, чтобы поддерживать баланс на потребительском рынке».

Читать полностью

«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Федеральный закон о «российской полке» вступит в силу в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Законопроект, инициированный ведомством, уже согласован всеми заинтересованными ведомствами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ будет направлен в правительство для окончательного утверждения.

Цель нововведения — повысить заметность продукции российских производителей, в том числе представленной на рынке Новосибирска.

Читать полностью

Контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму готовится пакет законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Планируемые нововведения включают ряд ключевых изменений. Срок обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в страну более чем на три месяца, предлагается сократить с 90 до 30 дней. Медицинские организации обяжут направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, а в Роспотребнадзор — о выявленных инфекционных заболеваниях у мигрантов для их оперативной депортации.

Читать полностью
Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Цены на вторичке в Новосибирске уперлись в потолок платежеспособного спроса

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта

Свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске

Вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске

Новогодние каникулы в Новосибирске заканчиваются, а праздники продолжаются

В Новосибирске скончался инженер, давший название Бугринскому мосту

Продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели

Самые опасные участки железной дороги Новосибирской области выявили в РЖД

Мусульмане диктуют меню: рестораторы Новосибирска отказываются от свинины

Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

В Новосибирске состоится традиционный фестиваль по строительству иглу

Правительство продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2026 года

Рейтинг прибыльности инвестиций в 2025 году возглавили драгметаллы

«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Новосибирская область выдвинула четыре новогодние ёлки на всероссийский конкурс

Контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

