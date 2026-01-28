Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году

В 2025 году наблюдался значительный подъем – более 70% – в использовании средств материнского капитала при оформлении ипотечных займов в ВТБ, по сравнению с показателями предыдущего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Каждый третий клиент банка, оформлявший жилищный кредит, воспользовался данной социальной выплатой, что является наивысшим показателем за весь период действия программы.

Большинство заемщиков предпочитают использовать материнский капитал в качестве первого взноса при покупке жилья. Также закон предусматривает возможность направления этих средств на частичное или полное погашение уже существующей ипотеки, что помогает уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что приобретение жилья – важный этап в жизни семьи, и материнский капитал прочно вошел в практику финансового планирования при решении жилищных вопросов. В 2025 году было зафиксировано рекордное его использование при оформлении ипотеки, обусловленное, в первую очередь, высоким интересом к государственным программам поддержки.

За прошедший год в рамках данной государственной программы банком было выдано свыше 58 тысяч ипотечных кредитов на сумму 350 миллиардов рублей.