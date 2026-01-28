Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Финансы

Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году

Дата:

Большинство заемщиков предпочитают использовать маткапитал в качестве первого взноса

В 2025 году наблюдался значительный подъем – более 70% – в использовании средств материнского капитала при оформлении ипотечных займов в ВТБ, по сравнению с показателями предыдущего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Каждый третий клиент банка, оформлявший жилищный кредит, воспользовался данной социальной выплатой, что является наивысшим показателем за весь период действия программы.

Большинство заемщиков предпочитают использовать материнский капитал в качестве первого взноса при покупке жилья. Также закон предусматривает возможность направления этих средств на частичное или полное погашение уже существующей ипотеки, что помогает уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что приобретение жилья – важный этап в жизни семьи, и материнский капитал прочно вошел в практику финансового планирования при решении жилищных вопросов. В 2025 году было зафиксировано рекордное его использование при оформлении ипотеки, обусловленное, в первую очередь, высоким интересом к государственным программам поддержки.

За прошедший год в рамках данной государственной программы банком было выдано свыше 58 тысяч ипотечных кредитов на сумму 350 миллиардов рублей.

Фото: freepik.com, автор: freepik

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : материнский капитал ипотека ВТБ

278
0
0
Предыдущая статья
Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске
Следующая статья
Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Автор: Мария Гарифуллина

До Новосибирска дошла питерская и московская мода на рюмочные. Если пять лет назад в городе было несколько таких заведений, то сейчас их уже 14, и два находятся в статусе «открытие ожидается в ближайшее время». Infopro54 поговорил с экспертами ресторанного рынка и выяснил, с чем связан новый интерес к старому формату.

История рюмочных началась в советское время. В дореволюционной России питейные заведения тоже были, но с другими названиями и другими подходами: трактиры, кабаки, пивные. Считается, что рюмочные появились в 1950-х. Широкое распространение получили в Москве, Ленинграде и других городах европейской части России. В Сибири их было значительно меньше. Иногда рюмочные ещё назывались бутербродными, относились они к категории «закусочные специализированные» — все эти слова в полной мере описывают формат. Советская рюмочная — это место, куда приходили выпить и закусить люди с разными доходами. Современные рюмочные сильно от них отличаются.

Читать полностью

11 миллионов россиян получают зарплату через банк

В настоящее время свыше 11 млн граждан России являются держателями зарплатных карт ВТБ. Банк занимает более двадцати процентов рынка зарплатных проектов в стране, и в планах на ближайшие два года – расширение этой доли до 25%.

В течение 2025 года клиентская база физических лиц, получающих зарплату через кредитную организацию, увеличилась на 1,6 миллиона человек, достигнув отметки в 11,1 миллиона. Этот показатель стал наивысшим достижением за всю историю банка. Число компаний, сотрудничающих с банком по зарплатным проектам, возросло на 28%, составив 440 тысяч.

Читать полностью

Новосибирцы назначают финансовых помощников

Автор: Оксана Мочалова

Финансовые мошенничества продолжают оставаться серьёзной угрозой, и традиционные меры защиты, такие как самостоятельные запреты на кредитование, зачастую оказываются недостаточными. В ответ на этот вызов Банк России представил новый инструмент — сервис «вторая рука». Он позволяет клиенту банка добровольно назначить доверенного помощника для контроля над подозрительными операциями.

Эксперты подчёркивают, что идея сервиса заключается в создании дополнительного защитного контура.

Читать полностью

Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

В Карасуке возобновил работу модернизированный филиал ВТБ. Обслуживающий физлица офис распахнул свои двери по хорошо знакомому адресу, в обновленном и расширенном отделении. Банк не только переехал, но и провел масштабную реконструкцию, увеличив площадь отделения.

Здесь созданы удобные зоны ожидания с мягкой мебелью. Учитывая, что значительная часть финансовых операций теперь осуществляется дистанционно, клиентам доступен бесплатный Wi-Fi для самостоятельного использования сервисов онлайн-банка и подписания документов в электронном виде.

Читать полностью

Банки упростят процедуру кредитования для малого бизнеса Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Банк России подготовил проект указания, который предоставит банкам право не отслеживать целевое использование кредитов на сумму до одного миллиона рублей. Документ размещен на официальном сайте регулятора. Предполагается, что указание вступит в силу 1 ноября 2026 года.

В пояснительной записке ЦБ РФ отметил, что проверка целевого расходования незначительных по размеру кредитов является трудоемкой и экономически нецелесообразной процедурой. По мнению регулятора, такие ссуды не несут повышенного кредитного риска. Новая норма призвана снизить операционную нагрузку как на банки, так и на надзорные подразделения.

Читать полностью

Молодежь ценит выгоду и активно использует подписки

В связи с приближающимся Днем студента в России, специалисты ВТБ изучили структуру расходов держателей молодежных карт. Анализ потребительской активности показал, что наиболее востребованными направлениями трат у молодых людей оказались магазины продуктов, заведения общепита (кафе и рестораны), а также онлайн-платформы для покупок.

Помимо этого, в перечень часто используемых категорий вошли товары для обустройства дома, оплата проезда в общественном транспорте, покупка одежды и обуви, приобретение электроники, лекарств в аптеках, пользование услугами такси и заправки автомобилей. Средняя сумма одной операции в этих категориях составила 1700 рублей. Самые крупные траты пришлись на электронику (около 5800 рублей в среднем), покупки на маркетплейсах (2700 рублей) и в магазинах, торгующих одеждой и обувью (2600 рублей).

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Финансы

Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году

Власть

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Бизнес Рынки

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Бизнес Власть

Новосибирским предпринимателям предложили субсидии на создание электрозаправок

Общество

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Общество

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Бизнес Власть

Под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей

Авто Бизнес

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Бизнес Право&Порядок

Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Недвижимость Общество

Новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом

Общество

Мигранты привозят паразитарные инфекции в Новосибирскую область

Финансы

11 миллионов россиян получают зарплату через банк

Авто Бизнес

Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

Общество

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Власть

Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Бизнес Медицина

Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году

Бизнес Право&Порядок

Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности