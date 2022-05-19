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Нашелся покупатель мэрской половины стадиона «Спартак»?

  • 19/05/2022, 11:46
Автор:
новости Новосибирска
Компания обещает сохранить спортивный объект.

ЗАО «РАТМ Холдинг», которому принадлежит большая часть акций ООО «Стадион Спартак», готово рассмотреть возможность выкупа части акций стадиона, принадлежащих мэрии Новосибирска в случае, если такое предложение официально поступит от руководства муниципалитета. Об этом сообщили в «РАТМ Холдинге» в ответ на запрос корреспондента Infopro54.

 В РАТМ Холдинге считают, что назначение площадки необходимо сохранить,   говорится в ответе, полученном редакцией.   Рассматривать возможность приобретения акций ОАО «Стадион «Спартак», принадлежащих мэрии, целесообразно, если будет конкретное предложение, в котором обозначат условия продажи. Решение в мэрии не принято, никакой официальной информации в «РАТМ Холдинг» не поступало.

новости Новосибирска

Стадион «Спартак» готовится к продаже

Напомним, несколькими днями ранее о продаже этого актива мэрии стало известно в ходе заседания комиссии горсовета Новосибирска по контролю за деятельностью органов исполнительной власти от начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского. Чиновник анонсировал совещание при главе города с участием «всех заинтересованных лиц», которое должно было состояться на следующий день. Он также напомнил, что ранее правительство региона в лице вице-губернатора Жукова, высказывало заинтересованность в развитии спортивного объекта, но с отставкой вице-губернатора позиция правительства изменилась.

Изменилась за прошедшие после заседания комиссии горсовета несколько дней и позиция городской власти. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, заявил, что мэрия продавать акции «Спартака» не намерена.

  Вопрос финансирования и содержания стадиона есть,   отметил градонанчальник.   Но вопроса о приватизации, продаже пакета акций нет. В прогнозном плане приватизации пакета акций «Спартака» нет.

Напомним, что в настоящее время мэрии принадлежат 43,6% акций ООО «Стадион Спартак», остальная часть принадлежит ЗАО «РАТМ Холдинг», которое опрошенные изданием эксперты ранее называли в качестве возможного покупателя.

 

Ранее в мэрии обсуждали переезд фабрики «Синар» из центра города.  Представители самой фабрики эту информацию опровергали

Фото с сайта Федерации шахмат Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стадион недвижимость инвестор акции


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