Нашелся покупатель мэрской половины стадиона «Спартак»?

ЗАО «РАТМ Холдинг», которому принадлежит большая часть акций ООО «Стадион Спартак», готово рассмотреть возможность выкупа части акций стадиона, принадлежащих мэрии Новосибирска в случае, если такое предложение официально поступит от руководства муниципалитета. Об этом сообщили в «РАТМ Холдинге» в ответ на запрос корреспондента Infopro54.

— В РАТМ Холдинге считают, что назначение площадки необходимо сохранить, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Рассматривать возможность приобретения акций ОАО «Стадион «Спартак», принадлежащих мэрии, целесообразно, если будет конкретное предложение, в котором обозначат условия продажи. Решение в мэрии не принято, никакой официальной информации в «РАТМ Холдинг» не поступало.

Напомним, несколькими днями ранее о продаже этого актива мэрии стало известно в ходе заседания комиссии горсовета Новосибирска по контролю за деятельностью органов исполнительной власти от начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского. Чиновник анонсировал совещание при главе города с участием «всех заинтересованных лиц», которое должно было состояться на следующий день. Он также напомнил, что ранее правительство региона в лице вице-губернатора Жукова, высказывало заинтересованность в развитии спортивного объекта, но с отставкой вице-губернатора позиция правительства изменилась.

Изменилась за прошедшие после заседания комиссии горсовета несколько дней и позиция городской власти. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, заявил, что мэрия продавать акции «Спартака» не намерена.

— Вопрос финансирования и содержания стадиона есть, — отметил градонанчальник. — Но вопроса о приватизации, продаже пакета акций нет. В прогнозном плане приватизации пакета акций «Спартака» нет.

Напомним, что в настоящее время мэрии принадлежат 43,6% акций ООО «Стадион Спартак», остальная часть принадлежит ЗАО «РАТМ Холдинг», которое опрошенные изданием эксперты ранее называли в качестве возможного покупателя.

Ранее в мэрии обсуждали переезд фабрики «Синар» из центра города. Представители самой фабрики эту информацию опровергали.